Independiente expulsa a 25 hinchas de por vida

El Club Atlético Independiente tomó una decisión contundente tras los lamentables incidentes ocurridos en el duelo contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. La institución de Avellaneda confirmó que ya logró identificar a 25 hinchas que participaron en los actos de violencia dentro del Estadio Libertadores de América, y adelantó que serán expulsados de manera inmediata como socios. Además, solicitará que se les aplique el derecho de admisión de por vida para impedir su ingreso a cualquier estadio de fútbol.
El club argentino emitió un comunicado en el que destacó el trabajo conjunto con la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe), que permitió individualizar a los responsables. Paralelamente, la Justicia avanza con los operativos para detenerlos. Independiente recalcó su compromiso en colaborar con las autoridades, asegurando que no habrá privilegios ni excepciones para quienes eligieron la violencia.
Independiente tomará cartas en el asunto
Los hechos violentos se desencadenaron al final del primer tiempo, cuando un sector de hinchas visitantes comenzó a arrojar objetos desde la parte alta del estadio, lo que derivó en un enfrentamiento con aficionados locales. A pesar de la presencia policial, un grupo de seguidores del "Rojo" logró acceder a la tribuna visitante y atacó a los simpatizantes chilenos, dejando como saldo al menos una veintena de heridos y más de un centenar de detenidos, la mayoría de ellos de Universidad de Chile.
Como consecuencia de la gravedad de los sucesos, la Justicia argentina determinó que Independiente no podrá recibir público en su estadio, al menos mientras continúe la investigación. El club, por su parte, decidió postergar el encuentro contra Platense, programado originalmente para el domingo, y ahora aguarda tanto la reprogramación del partido como la resolución que la Conmebol adoptará sobre su futuro y el de la U de Chile en la competición continental.