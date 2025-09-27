Choque entre tren y autobús deja cinco muertos en México

Al menos cinco muertos y varios lesionados dejó un accidente ocurrido este sábado en la comunidad de La Nopalera, Comonfort, en el estado mexicano de Guanajuato, cuando un autobús de pasajeros fue impactado por un tren, informó el Gobierno de la entidad.
Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas", informó la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García en una publicación desde su cuenta de X.
La gobernadora instruyó a las secretarías de Gobierno, de Seguridad y Paz y a la de Salud del estado a "coordinarse con el municipio de Comonfort para brindar atención inmediata a las personas lesionadas y acompañar en todo momento a los familiares de las víctimas".
Expresan solidaridad con familias afectadas
El siniestro ocurrió en la intersección con las vías del ferrocarril rumbo a la localidad de San Pedro, según un comunicado difundido por la Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort Guanajuato.
La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC en México) ya estableció contacto con el gobierno del municipio y está colaborando con los cuerpos de emergencia, según la fuente.
Las autoridad estatal expresó solidaridad con las familias afectadas e hizo un "llamado firme y respetuoso" a conductores y transeúntes que circulan en las zonas del cruce ferroviario a no hacer caso omiso a las señales de seguridad y a cumplir con la orden de alto total, pues ambas son medidas de prevención ante tragedias como la ocurrida este sábado.