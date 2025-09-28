 Muere a los 101 años Russell M. Nelson
Internacionales

Muere a los 101 años Russell M. Nelson, presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Nelson fue el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Russell M. Nelson. , Sala de prensa
Russell M. Nelson. / FOTO: Sala de prensa

Russell M. Nelson, presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y líder religioso más longevo en la historia de la institución, falleció la noche del sábado en su casa en Salt Lake City, a los 101 años. La portavoz de la iglesia, Candice Madsen, confirmó el deceso mediante un comunicado oficial.

Ex cirujano cardíaco, Nelson fue elegido en 1984 para integrar el Quórum de los Doce Apóstoles, uno de los máximos órganos de gobierno de la fe. En 2018 asumió la presidencia tras la muerte de Thomas S. Monson, convirtiéndose en 2024 en el primer líder en alcanzar los 100 años. Su sucesor no fue nombrado de inmediato, aunque el protocolo señala que Dallin H. Oaks, con mayor antigüedad en el Quórum, ocuparía la presidencia.

Durante su liderazgo, Nelson impulsó cambios significativos. En 2018 pidió abandonar el uso de los términos "mormón" y "SUD" para referirse a la fe, e introdujo reformas en políticas hacia la comunidad LGBTQ+, derogando reglas que prohibían bautismos a hijos de padres homosexuales. No obstante, la iglesia mantuvo su oposición al matrimonio igualitario y endureció restricciones para miembros transgénero.

Sobre Russell M. Nelson

Nelson también condujo a la iglesia durante la pandemia de Covid-19, promovió la expansión global de templos y fortaleció alianzas como la establecida con la NAACP. Asimismo, incorporó líderes internacionales en los más altos cargos, rompiendo con una tradición dominada por estadounidenses blancos.

Nacido en 1924 en Salt Lake City, Nelson sirvió en el Ejército durante la guerra de Corea antes de desarrollar una destacada carrera médica. Padre de diez hijos con su primera esposa, Dantzel White, volvió a casarse en 2006 con Wendy Watson.

El presidente estadounidense Mike Lee y líderes mundiales expresaron condolencias, destacando la influencia espiritual y transformadora de Nelson en la iglesia de más de 17 millones de miembros.

