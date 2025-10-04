Ataque de EE. UU. a "narcolancha" frente a Venezuela

Un video de 38 segundos publicado por autoridades de Estados Unidos muestra el ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en aguas internacionales del Mar Caribe, frente a la costa de Venezuela.
En las imágenes, la lancha se desplaza a alta velocidad dejando una estela de espuma hasta que una explosión la impacta, levantando una columna de humo y escombros sobre el agua. Tras la detonación, la embarcación queda envuelta en llamas y detenida.
Según Pete Hegseth, secretario de Guerra, la lancha estaba presuntamente vinculada a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM). El operativo, realizado bajo órdenes del presidente Donald Trump, fue descrito como un "ataque letal y cinético". Las autoridades señalaron que los cuatro ocupantes de la embarcación murieron, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses.
Trump confirmó el ataque
Trump confirmó el ataque en su perfil de Truth Social, asegurando que la embarcación transportaba droga con suficiente capacidad para causar daños significativos a la población estadounidense. Este hecho se enmarca dentro de una serie de operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones procedentes de Venezuela, cuyo presunto destino final era Estados Unidos.
El video difundido ha generado atención internacional, mostrando de manera clara la intervención militar y las consecuencias de la ofensiva, mientras las autoridades mantienen vigilancia en la región del Caribe para prevenir el tráfico de drogas.