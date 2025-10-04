 Hamás denuncia que los bombardeos siguen sobre Gaza
Internacionales

Hamás denuncia que los bombardeos siguen sobre Gaza y acusa a Netanyahu de mentir

Trump anunció que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, compartida con Hamás, mientras las autoridades de la franja emitían mensajes.

Compartir:
Vista general de la ciudad de Gaza tomada con dron, durante una visita de medios internacionales en compañía del Ejército israelí, este viernes, 3 de octubre, EFE/Jack Guez/Pool
Vista general de la ciudad de Gaza tomada con dron, durante una visita de medios internacionales en compañía del Ejército israelí, este viernes, 3 de octubre / FOTO: EFE/Jack Guez/Pool

Hamás denunció este sábado que los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza no han cesado y acusó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de mentir sobre reducir su ofensiva en el enclave, después de que el grupo islamista aceptara liberar todos los rehenes bajo las condiciones del plan de paz de Estados Unidos.

El bombardeo continuo y las masacres de la ocupación exponen las mentiras de Netanyahu sobre reducir las operaciones militares contra civiles", criticó Hamás en un comunicado.

El grupo palestino aseguró que las redadas "salvajes" y los bombardeos han provocado la muerte de setenta personas desde la madrugada del sábado y pidió a la comunidad internacional ejercer "toda la presión posible para poner fin a la guerra de exterminación y hambruna que atraviesa la Franja de Gaza desde hace dos años".

Gaza denuncia Israel 

Otro comunicado del Gobierno de Gaza (en manos de Hamás) también denunció que Israel ha "ignorado el llamado a un cese al fuego anunciado" por el presidente estadounidense, Donald Trump, así como también ha ignorado la respuesta "positiva" de Hamás a su propuesta para el plan de paz.

Los mensajes de las autoridades de la franja llegaron a la vez que Trump anunciaba que Israel ha acordado una "línea de retirada inicial" en Gaza y que dicha línea ha sido compartida con Hamás. El mandatario pidió al grupo islamista aceptar estas condiciones para dar paso a un cese al fuego "inmediato" que facilite la liberación de rehenes.

En la víspera, Hamás expresó su disposición a liberar todos los cautivos, vivos y muertos, que siguen bajo su poder y a negociar el resto del plan de Trump para poner fin a la guerra.

Poco después, el presidente estadounidense exigió a Israel parar los bombardeos sobre Gaza "inmediatamente".

EFE constató que los ataques aéreos no cesaron en la capital gazatí, a pesar de que la prensa israelí aseguraba que el Ejército había detenido su ofensiva para pasar a un modo "defensivo".

En Portada

En imágenes: Actriz Meryl Streep entrega Premio Albies destinado a José Rubén Zamorat
Nacionales

En imágenes: Actriz Meryl Streep entrega Premio Albies destinado a José Rubén Zamora

11:35 AM, Oct 04
Video muestra ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha frente a Venezuelat
Internacionales

Video muestra ataque de Estados Unidos a presunta "narcolancha" frente a Venezuela

02:48 PM, Oct 04
Video: Investigan balacera contra plaza comercial de zona 14t
Nacionales

Video: Investigan balacera contra plaza comercial de zona 14

01:07 PM, Oct 04
Comunicaciones vuelve a caer y la crisis se profundiza con Sopegno en el banquillot
Deportes

Comunicaciones vuelve a caer y la crisis se profundiza con Sopegno en el banquillo

07:02 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026Liga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos