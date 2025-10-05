 Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos
Internacionales

Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos

Las autoridades ucranianas reportaron este domingo varios muertos en bombardeos rusos.

Imagen cedida por el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano que muestra la destrucción en un edificio residencial en Zaporiyia, la madrugada de este domingo, EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE /Cedida/Solo uso editorial
Imagen cedida por el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano que muestra la destrucción en un edificio residencial en Zaporiyia, la madrugada de este domingo / FOTO: EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE /Cedida/Solo uso editorial

Rusia atacó por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste, y golpeó con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde falleció al menos una persona, y la región occidental de Leópolis, donde murieron al menos cuatro personas y parte de la ciudad se quedó sin electricidad.

El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania informó que en Zaporiyia murió una persona como consecuencia del ataque combinado nocturno de las fuerzas rusas, que lanzaron drones y bombas aéreas guiadas la noche de este sábado al domingo.

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fedorov, indicó en Telegram que al menos 10 personas resultaron heridas en el ataque, que provocó al menos diez impactos en la ciudad.

Tres distritos de la ciudad resultaron afectados por los bombardeos.

Ocho edificios de varios pisos, ocho viviendas privadas y varios inmuebles no residenciales resultaron dañados.

Ciudades ucranianas sin electricidad

Más de 73 mil abonados se quedaron sin electricidad y más de 290 sin suministro de gas, ya que el bombardeo ruso dañó las tuberías gasísticas y se tuvo que cortar además el suministro en el edificio de varios pisos que resultó más afectado por el ataque.

En Leópolis también parte de la ciudad se quedó sin electricidad, de acuerdo con el alcalde, Andrí Sadoví.

Además se registraron varios incendios, entre ellos en un parque industrial.

El ataque también se hizo notar en otras partes de la región occidental, ya que, según el jefe de la Administración Militar Regional, Maksim Kozitskí, y Sadoví, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en Lapaivka.

El DSNS elevó por su parte el número de fallecidos en toda la provincia a al menos cuatro, al igual que el de los heridos.

El ataque comenzó en el este y poco a poco, a lo largo de la madrugada, se extendió también por el centro y el oeste de Ucrania.

El mapa de las alertas de la Fuerza Aérea incluye, entre otras regiones, Kiev, Sumi, Cherníguiv, Cherkasi, Vinnitsia, Odesa, Járkov, Zhitómir, Mykoláiv, Rivne, Zaporiyia, Jmelnitski, Leópolis, Ivano Frankivsk.

En Vinnitsia, la vicejefa de la Administración Regional Militar, Natalia Zabolotna, informó de que fue alcanzada una instalación industrial civil, y en Cherníguiv, el gobernador, Viacheslav Chaus, señaló que drones suicidas golpearon una empresa y una instalación energética, por lo que hay cortes de luz en uno de los distritos de la ciudad homónima.

