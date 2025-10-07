 Revelan mensajes de Charlie Kirk antes de su asesinato
Internacionales

Revelan mensajes de Charlie Kirk 48 horas antes de su asesinato

Por el homicidio del activista, se encuentra detenido un hombre identificado como Tyler Robinson, de 22 años, quien está a la espera de ser juzgado.

Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York sostienen un retrato de Charlie Kirk durante una vigilia por el activista conservador estadounidense. , Foto EFE
La trágica muerte del activista político estadounidense Charlie Kirk ha generado conmoción y debate tras la difusión de presuntas conversaciones que mantuvo apenas 48 horas antes de ser asesinado. El atentado ocurrió el miércoles 10 de septiembre mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah (UVU), Estados Unidos.

Las capturas de pantalla filtradas en redes sociales, compartidas por Candace Owens, figura mediática de extrema derecha y colaboradora cercana de Kirk, muestran que el activista tenía planeado abandonar una de sus principales causas: el apoyo a Israel. En los mensajes, Charlie manifiesta que los donantes judíos le presionaban y que no quería ser intimidado, anunciando su decisión de apartarse de la causa proisraelí.

Los donantes judíos se aferran a todos los estereotipos. No puedo ni quiero que me intimiden de esta manera. No me queda otra opción que abandonar la causa proisraelí", se lee en uno de los mensajes atribuidos a Kirk. Además, el activista lamentaba haber perdido un donante clave que aportaba 2 millones de dólares al año, aproximadamente 36 millones de pesos mexicanos, debido a su postura frente a otras figuras mediáticas como Tucker Carlson.

Estos mensajes han abierto un intenso debate en redes sociales, donde se cuestiona si el asesinato de Kirk podría estar relacionado con su decisión de distanciarse de la causa pro-Israel. Por ahora, las autoridades continúan investigando los motivos del crimen.

Tyler Robinson, señalado del asesinato de Kirk

Respecto al caso, Tyler Robinson, de 22 años, se encuentra detenido y acusado del asesinato de Kirk. Según informes de medios estadounidenses, el padre del sospechoso reconoció a su hijo en imágenes reveladas por el FBI y trató de persuadirlo para que se entregara a las autoridades. Al no lograrlo, acudió a un pastor amigo de la familia, quien finalmente informó a las autoridades, lo que derivó en la detención del joven.

Candace Owens ha compartido públicamente estos chats y rendido homenaje a su colega, mientras que la investigación oficial sigue abierta para esclarecer los detalles detrás del asesinato. El caso ha puesto de relieve la creciente atención sobre las presiones políticas y financieras que enfrentan figuras públicas involucradas en causas controvertidas, y cómo estas pueden generar tensiones que, en casos extremos, desembocan en tragedias.

