 Trump dice que "Estados Unidos quiere ayudar a China"
Internacionales

Trump dice que "Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla"

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología.

Compartir:
Foto de archivo de presidente de Estados Unidos Donald Trump EFE/SHAWN THEW ,
Foto de archivo de presidente de Estados Unidos Donald Trump EFE/SHAWN THEW / FOTO:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla", después de que el Ministerio chino de Comercio acusara hoy a Washington de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Por su parte, el Ministerio chino de Comercio aseguró este domingo que las "amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con China".

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a los productos chinos

Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las "contramedidas" anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, "son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas".

Esperamos que EE.UU. reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas", aseveró el vocero, y advirtió de que si Washington insiste en tomar el camino erróneo, Pekín "adoptará medidas resueltas" para protegerse.

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología en respuesta a las nuevas medidas anunciadas esta semana por Pekín.

En Portada

Presidios confirma fuga de reos en cárcel Fraijanes IIt
Nacionales

Presidios confirma fuga de reos en cárcel Fraijanes II

10:50 AM, Oct 12
Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1t
Nacionales

Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

09:03 AM, Oct 12
¡Fotos inéditas! Ricardo Arjona está en Atitlánt
Farándula

¡Fotos inéditas! Ricardo Arjona está en Atitlán

10:39 AM, Oct 12
Nicolás Martínez brilla en el triunfo de Mixco ante Malacateco t
Deportes

Nicolás Martínez brilla en el triunfo de Mixco ante Malacateco

04:06 PM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosReal Madridredes socialesLluviasMundial 2026Futbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos