 Muertos en un accidente de un autobús en Brasil
Internacionales

Al menos 15 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasil

De los quince fallecidos, once eran mujeres y cuatro hombres.

Fotografía cedida este sábado por la Policia Rodoviária Federal que muestra un autobús accidentado la noche del viernes en una autovía federal, entre los municipios de Paranatama y Saloá, EFE/ Policia Rodoviária Federal
Fotografía cedida este sábado por la Policia Rodoviária Federal que muestra un autobús accidentado la noche del viernes en una autovía federal, entre los municipios de Paranatama y Saloá / FOTO: EFE/ Policia Rodoviária Federal

Al menos 15 personas murieron y alrededor de una veintena resultó herida en un accidente de un autobús en una carretera del estado brasileño de Pernambuco, en el noreste del país, informaron este sábado fuentes oficiales.

El siniestro tuvo lugar la noche del viernes en una autovía federal, entre los municipios de Paranatama y Saloá, señaló la Policía de Carreteras Federal en una nota.

Según la investigación preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, se fue al carril contrario y chocó con las rocas que había en el margen de la carretera para finalmente impactar con un banco de arena y volcar.

De los quince fallecidos, once eran mujeres y cuatro hombres.

Al menos otras 17 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios de la región.

Conductor del bus sufrió heridas leves 

El conductor del autobús tuvo heridas leves y se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, para después ser conducido a comisaría para prestar declaración.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, en el autobús viajaban unos 30 pasajeros que volvían al estado de Bahía, también en la empobrecida región noreste del país.

La Policía Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

El gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, lamentó el "gravísimo accidente" y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas, entre las cuales hay personas nacidas en ese estado.

Estoy atento a las necesidades de los heridos y sus familias, y pongo a disposición mi Gobierno para colaborar con las autoridades de Pernambuco en todo lo necesario. Seguimos de cerca la situación y estamos listos para ofrecer apoyo", señaló en sus redes sociales.

Poco después, informó que movilizó a su Secretaría de Salud, al Cuerpo de Bomberos y a la Policía Técnica para brindar auxilio e identificar a las víctimas.

