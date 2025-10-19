 Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvre
Internacionales

Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvre

Robo a plena luz del día: joyas de la era de Napoleón sustraídas del Museo del Louvre en París.

Foto de archivo con una vista de la pirámide de la entrada al museo del Louvre, en París EFE/IAN LANGSDON ,
El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí. En su cuenta de X, el museo se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

Según los primeros elementos filtrados a la prensa, lo ocurrido hacia las 9.45 de la mañana (7.45 GMT) fue más bien un robo que un atraco, y los ladrones sustrajeron joyas de un valor todavía por estimar.

Hombres en moto cometieron el robo

BFMTV contó que un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre que está junto al río Sena, y donde se estaban realizando obras, y utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió penetrar en el interior.

Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos.

La policía ha evacuado el patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos ha acudido también el ministro del Interior, Laurent Núñez.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año.

Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.

Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.

