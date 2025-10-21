 Polonia advierte que arrestará a Putin si sobrevuela su espacio aéreo
Internacionales

Polonia advierte que arrestará a Putin si sobrevuela su espacio aéreo rumbo a reunión con Trump

En reacción a esta advertencia, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que esta "demuestra que los polacos están listos para cometer actos de terrorismo".

Vladimir Putin, presidente de Rusia, EFE
Vladimir Putin, presidente de Rusia / FOTO: EFE

El Gobierno de Polonia advirtió que podría interceptar el avión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, si este llegara a cruzar el espacio aéreo polaco para asistir a la reunión planeada con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Budapest.

El ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski, aludió, en declaraciones a la emisora Radio Rodzina, a la posibilidad de que el avión oficial del presidente ruso volase a Hungría a través del espacio aéreo polaco, actualmente cerrado a las aeronaves rusas.

En este contexto, advirtió, Varsovia "no puede garantizar que un tribunal independiente no ordene al Gobierno detener un avión de este tipo, con el fin de llevar a un sospechoso (de crímenes de guerra) ante el tribunal de La Haya", en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI).

El ministro polaco sugirió que Putin podría por el contrario volar a Hungría a través de Turquía, Montenegro y Serbia.

Vladimir Putin, presidente de Rusia - EFE

Rusia arremete contra Polonia

En reacción a estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, citado por la agencia RIA Nóvosti, afirmó que las advertencias sobre la seguridad del avión de Putin "demuestran que los polacos están listos para cometer actos de terrorismo".

El riesgo de detención al que se refirió Sikorski se basa en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) el 17 de marzo de 2023, la cual se dictó contra el presidente ruso y su comisionada para la infancia, Maria Lvova-Belova.

Sobre ambos pesa una acusación de crímenes de guerra y de deportación y desplazamiento ilícito de niños cometidos a partir del 24 de febrero de 2022, fecha en que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

La orden obliga a los 125 Estados signatarios del Estatuto de Roma (entre ellos, a Polonia), el tratado que creó la CPI, a detener a Putin si entra en su territorio.

*Con información de EFE

