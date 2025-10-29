 Huracán Melissa se debilita a categoría 2 en Cuba
Internacionales

Huracán Melissa se debilita a categoría 2 tras tocar tierra en Cuba

Autoridades de Cuba advierten de "fuertes marejadas en ambos litorales orientales" con olas de entre 4 y 6 metros; así como "inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de estos litorales".

Ojo del huracán Melissa, EFE
Ojo del huracán Melissa / FOTO: EFE

El Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba informó este miércoles que el huracán Melissa se degradó a categoría 2 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, aunque advirtió que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el este del país.

Melissa tocó tierra con categoría 3 a las 3:10 horas (locales) por el municipio de Chivirico (este) en la provincia Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, según el Insmet.

El más reciente aviso del Insmet señaló que Melissa ha dejado acumulados significativos de lluvia en la región del oriente de Cuba, como los 335,2 milímetros (o litros por metro cuadrado) en el Centro Meteorológico de la provincia Holguín.

"Estas precipitaciones continuarán durante el paso de Melissa, con acumulados entre 200 y 350 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas", indicó el Insmet.

En cuanto a los vientos, señaló que "se mantendrán con fuerza de tormenta tropical, con velocidades entre 70 y 119 kilómetros por hora, con rachas superiores".

Foto embed
Ojo del huracán Melissa - EFE

La institución cubana también advirtió de "fuertes marejadas en ambos litorales orientales" con olas de entre 4 y 6 metros; así como "inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de estos litorales". "Con el avance de Melissa hacia el nordeste irán disminuyendo gradualmente la altura de la ola y las inundaciones en la costa sur oriental", agregó el boletín.

"Será una noche muy difícil"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución a la población, y advertido que ésta "será una noche muy difícil" para todo el país.

En las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o protegido a 735 mil personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen más del 7,5 % de la población nacional y casi el 18 % de los habitantes de esas provincias.

Además, en toda la región oriental se ha paralizado el transporte público terrestre, marítimo y aéreo; se ha suspendido la actividad docente y se han asegurado infraestructuras estatales y cultivos.

Dos de las siete centrales termoeléctricas del país, la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se han detenido ya por seguridad, al encontrarse en el camino de Melissa y ante el temor de que sufran desperfectos. Son infraestructuras obsoletas y con un déficit crónico de inversiones.

Melissa atravesó este martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves desperfectos en la infraestructura y dejando sin electricidad a más de 530 mil personas, además de aislar a varias comunidades por los daños en las carreteras.

*Con información de EFE

