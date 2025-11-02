Video muestra ataque contra alcalde de Uruapan

Un ataque armado acabó con la vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, durante el evento público del Festival de las Velas por el Día de Muertos, la noche del sábado 1 de noviembre. Un video que circula en redes sociales muestra al edil rodeado de asistentes cuando, de repente, se escuchan detonaciones que desatan el pánico entre la multitud.
Las autoridades estatales de Michoacán confirmaron que uno de los presuntos agresores fue abatido en el lugar, mientras que otros dos fueron detenidos por elementos de seguridad. Manzo había denunciado públicamente amenazas previas y solicitaba apoyo federal para reforzar la seguridad en su municipio. Era reconocido por su postura crítica frente al crimen organizado en la región.
Conmoción por asesinato de alcalde Carlos Manzo
El atentado generó conmoción entre los habitantes de Uruapan y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los servidores públicos en zonas con alta incidencia delictiva. Las investigaciones ya están en marcha para esclarecer el móvil del ataque, la identidad completa de los responsables y cómo lograron acercarse al alcalde durante un acto público.
Autoridades locales y federales mantienen presencia en la zona mientras se recaban pruebas y testimonios, y se espera que las pesquisas permitan determinar la dinámica exacta del suceso y reforzar las medidas de protección para funcionarios públicos en la región.