 Imputan a hijo de Petro por caso de corrupción en Colombia
Internacionales

Imputan al hijo de Petro por caso de corrupción en Colombia

La Fiscalía General de la Nación acusa al hijo mayor del presidente de Colombia de haberse apropiado de 111 millones de pesos, como parte de su supuesta "gestión" para la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fucoso.

Compartir:
Gustavo Petro, presidente de Colombia, EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE

Una fiscal colombiana imputó este lunes seis delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su presunta participación en una caso de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico.

"La Fiscalía General de la Nación (...) le comunica que se le investiga por (...) interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio", expresó la fiscal Lucy Laborde durante una audiencia.

Ese organismo acusa al primogénito de haberse apropiado de 111 millones de pesos (unos 29 mil 500 dólares) entre 2021 y 2022 como parte de su supuesta "gestión" para la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

"Estos hechos, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, se le imputan (...) porque usted no tenía administración funcional directa sobre esos recursos públicos del contrato. Es por esto que su responsabilidad se estructura a título de interviniente en el peculado por apropiación cometida por quienes sí administraban los dineros públicos", agregó la fiscal.

Otro proceso penal

Este caso se suma al otro proceso penal que enfrenta desde julio de 2023, cuando la Fiscalía lo acusó de recibir dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en EE. UU., y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca.

La Fiscalía asegura que el hijo del presidente "ocultó y encubrió" sumas de hasta 500 millones de pesos (unos 132 mil dólares) entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre posibles narcotraficantes y Petro.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña electoral de su padre, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía.

*Con información de EFE

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos