 La NASA prepara una misión para mejorar los pronósticos de huracanes
Internacionales

La NASA prepara una misión para mejorar los pronósticos de huracanes

Estas observaciones permitirán a los científicos monitorear los cambios en los océanos en términos de altura, calor.

Compartir:
Estas observaciones permitirán a los científicos monitorear los cambios en los océanos en términos de altura, calor y movimiento., Foto NASA
Estas observaciones permitirán a los científicos monitorear los cambios en los océanos en términos de altura, calor y movimiento. / FOTO: Foto NASA

La NASA ultima los detalles para el lanzamiento este domingo 16 de noviembre del satélite Sentinel-6B, que estudiará desde la órbita terrestre el aumento del nivel del mar para optimizar los pronósticos meteorológicos, facilitar la predicción de inundaciones y mejorar los pronósticos de huracanes.

El lanzamiento, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX, está programado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California no antes de las 21:21 hora local (04:21 del lunes GMT).

El orbitador fue desarrollado por la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) y otros socios estadounidenses y europeos.

El satélite reemplazará a un orbitador gemelo que fue lanzado en noviembre de 2020 también con el propósito de analizar en profundidad la altura de la superficie de los mares de la Tierra.

Estas observaciones permitirán a los científicos monitorear los cambios en los océanos en términos de altura, calor y movimiento, además de mejorar los pronósticos de las condiciones extremas que provocan inundaciones y huracanes.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, encargada de pronosticar los huracanes en el océano Atlántico y en el Pacífico, es precisamente una de las agencias que participó en el desarrollo del satélite.

La previsión de huracanes ha mejorado notablemente desde principios de la década de 1990, cuando la NASA comenzó a lanzar satélites designados para analizar la superficie marítima.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal" este año, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

El potente huracán Melissa ha sido el más devastador en lo que va de 2025, causando al menos 75 muertos -45 de ellos en Jamaica- y daños multimillonarios a su paso por el Caribe.

NASA pospone lanzamiento de Escapade a Marte debido a tormenta solar

Se había informado que una tormenta solar ‘severa’ golpearía este miércoles el campo magnético de la Tierra.

Vía EFE

En Portada

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSEt
Nacionales

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSE

05:54 PM, Nov 14
Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policíat
Nacionales

Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policía

07:50 PM, Nov 14
50 segundos: El caso Fernando Báez: está es la verdadera historia de la miniserie exitosa de Netflix t
Farándula

"50 segundos: El caso Fernando Báez": está es la verdadera historia de la miniserie exitosa de Netflix

02:05 PM, Nov 14
Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana t
Deportes

Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana

04:49 PM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuateEE.UU.Mundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos