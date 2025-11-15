Videos de la explosión en una planta química de Argentina

La noche del viernes 14 de noviembre, una fuerte explosión en una planta química ubicada en la zona sur de Buenos Aires provocó alarma generalizada y dejó al menos 20 personas heridas, además de cuantiosos daños materiales en un radio aproximado de 15 kilómetros. El estallido, cuyas imágenes se han viralizado rápidamente, ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la ciudad de Carlos Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza.
El estruendo sacudió viviendas y comercios cercanos a la zona industrial, lo que generó confusión entre los primeros testigos. Debido a la cercanía del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, inicialmente se especuló que una aeronave podría estar involucrada. No obstante, autoridades confirmaron que el siniestro tuvo origen dentro de una planta química donde se registraron poderosas explosiones seguidas de un incendio de gran magnitud.
Hasta el cierre de esta edición, equipos de emergencia continúan trabajando para controlar por completo las llamas que consumieron varias naves industriales. Una vez sofocado el fuego, se dará inicio a los peritajes que permitirán establecer las causas exactas del incidente. Aunque se ha confirmado que al menos 20 personas resultaron heridas, aún no se ha revelado su identidad ni su estado de salud.
Densa nube de humo
La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que la densa nube de humo generada por la explosión no representa un riesgo tóxico para la población, aunque recomendó a personas vulnerables evitar actividades al aire libre como medida preventiva.
En redes sociales circulan múltiples videos que muestran nuevos ángulos del momento de la explosión, evidenciando los daños provocados por la onda expansiva: caída de muebles, rotura de cristales y afectaciones estructurales. Entre las grabaciones más impactantes se encuentra la de un hombre que salió despedido por la fuerza del estallido y la de un avión en aproximación a Ezeiza que captó la explosión principal desde el aire.