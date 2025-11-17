VIDEO: Trump, afónico tras gritar en discusión sobre comercio

El presidente de EE. UU., Donald Trump, apareció este lunes afónico en una rueda de prensa después de haber gritado durante una discusión relacionada con el comercio, según reconoció él mismo.
"Les grité a algunas personas por ser estúpidas en un asunto relacionado con el comercio en un país, y lo aclaré, pero con estas me enfurecí", dijo Trump al ser consultado por su voz ronca.
Trump aseguró, no obstante, que no está enfermo y que se siente "genial".
Ante una repregunta, señaló que un país "intentó renegociar los términos de su acuerdo comercial", algo que le molestó, aunque evitó revelar de qué nación se trataba.
Agilizarán visas para fans
Trump dio estas declaraciones durante una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que anunciaron que EE. UU. agilizará los trámites migratorios de visas para los hinchas que hayan comprado entradas para el Mundial de 2026.
En la Casa Blanca, Trump e Infantino anunciaron el "FIFA Pass", un nuevo sistema que agilizará los trámites migratorios para los fans que hayan comprado entradas para la Copa del Mundo.
El "FIFA Pass" permitirá que los aficionados con entradas obtengan prioridad ante el Departamento de Estado para acceder a citas en los consulados de EE. UU. por delante de otras ya programadas.
"Para quienes tengan intención de acompañarnos en el Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visado de inmediato", afirmó Trump. El presidente llegó a Washington el domingo por la noche tras haber pasado el fin de semana jugando al golf en Florida.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio dijo al respecto: "Hemos desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países".
*Con información de EFE