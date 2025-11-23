 Israel lanza mortal ataque en Beirut
Internacionales

Israel lanza mortal ataque en Beirut

Los videos de los momentos posteriores al ataque de Israel en Beirut han comenzado a circular en redes sociales.

EFE/EPA/WAEL HAMZEH ,
EFE/EPA/WAEL HAMZEH / FOTO:

Al menos cinco personas murieron este domingo y 21 resultaron heridas en un ataque lanzado por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye, en la primera acción en meses contra esta zona del sur de la capital libanesa, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés afirmó en un escueto comunicado que "el ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut esta tarde se saldó, según un balance inicial, con cinco personas muertas y veintiuna heridas", sin identificar al fallecido.

De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Ejército israelí atacó al jefe del Estado Mayor de Hizbulá, quien supuestamente lideraba "el fortalecimiento y el suministro de armas" a la organización, sin confirmar si lo han asesinado.

Hasta el momento, Hizbulá no se ha pronunciado ante esta información.

Ataque aéreo 

El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en la zona de Haret Hreik, en el Dahye, que provocó también "daños considerables a automóviles y edificios", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia indicó que dos proyectiles impactaron contra ese inmueble, situado en una avenida principal de Haret Hreik, e indicó que las ambulancias ya han comenzado a trasladar a los heridos.

El último bombardeo contra Dahye tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas "fábricas de drones" de Hizbulá.

Israel sigue atacando con asiduidad y matando a presuntos miembros de Hizbulá bajo el pretexto de que el grupo chií busca rearmarse, lo que el gobierno israelí califica de una violación de los términos de la tregua.

El bombardeo se enmarca en los cada vez más frecuentes ataques israelíes contra el Líbano cuando está a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la frágil tregua.

Esta mañana, una persona resultó muerta al ser alcanzado por un proyectil un vehículo en Aita al Shaab (sur del Líbano), según la ANN, mientras que Israel no se ha pronunciado al respecto.

El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuos ataques.

