 Recuento de votos se estanca en Honduras
Internacionales

Recuento de votos se estanca y candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza en Honduras

Con el 88.02 % de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el conteo.

Elecciones en Honduras, EFE
Elecciones en Honduras / FOTO: EFE

Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han movido desde el viernes, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado sobre las causas por las que el conteo de votos no se ha movido desde la tarde del viernes, como lo muestra la página web de la institución.

Con el 88.02  % de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el conteo con 1 millón 132 mil 321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, suma 1 millón 112 mil 570 (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

Al centro de cómputo del CNE están pendientes de ingresar 2 mil 571 actas

El CNE, que está integrado por tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre, también registra desde el viernes que de las 16.858 actas escrutadas, al menos 14 mil 451 son "correctas", mientras que 2 mil 407 presentan "inconsistencias", lo que supone que implicará un recuento voto por voto.

Al centro de cómputo del CNE están pendientes de ingresar 2 mil 571 actas, de un total de 19 mil 152.

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 128 para el Parlamento Centroamericano.

