El 2025 en 7 grandes acontecimientos

Aranceles, crisis migratoria, un nuevo Papa, Inteligencia Artificial, temor por una Tercera Guerra Mundial, desastres naturales y un espectacular robo, así transcurrió el 2025 en 7 grandes acontecimientos.

El 2025 en 7 grandes acontecimientos
El 2025 en 7 grandes acontecimientos / FOTO: EFE

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus radicales políticas migratorias y arancelarias, hasta la elección de un nuevo Papa y el auge sin precedentes de la IA y un espectacular robo en el museo del Louvre. Así transcurrió el año 2025 en 7 grandes acontecimientos:

1. Regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y políticas económicas/migratorias

En enero de 2025 Donald Trump asumió un segundo mandato como presidente de EE. UU. tras ganar las elecciones de 2024, marcando así su regreso a la Casa Blanca; durante los primeros meses de su gobierno promovió un paquete de aranceles amplios sobre importaciones y sectores estratégicos y aplicó políticas migratorias duras, incluyendo redadas y deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados.

Foto embed
Donald Trump anuncia aranceles - EFE

2. Elección del papa León XIV

El 8 de mayo de 2025 los cardenales reunidos en el Vaticano eligieron como papa al estadounidense Robert Francis Prevost, quien tomó el nombre de León XIV, convirtiéndose en el 267° pontífice y en el primero de origen estadounidense; su pontificado fue formalmente inaugurado con una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro el 18 de mayo.

Foto embed
Papa León XIV saluda desde el balcón de la basílica de San Pedro - EFE

3. Bombardeo de EE. UU. a Irán y temor de un conflicto global

El 22 de junio de 2025, EE. UU. lanzó ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares iraníes (Fordow, Natanz e Isfahán) en el marco de la llamada Operación Martillo de Medianoche, marcando la primera acción ofensiva directa de EE. UU. en Irán desde 1988; estos bombardeos generaron alarma global y crecientes temores de una escalada que pudiera desencadenar un conflicto de mayor escala, con reacciones diplomáticas pidiendo desescalada y el riesgo percibido de una guerra más amplia en Oriente Medio.

Foto embed
Irán lanza ataque con misiles a Israel - EFE

4. Auge de la Inteligencia Artificial

A lo largo de 2025 se consolidó un notable auge de la inteligencia artificial (IA), con inversiones récord, rápidas adopciones tecnológicas en múltiples industrias y profundos debates públicos sobre su impacto ético, laboral y social a nivel global.

Foto embed
Inteligencia Artificial - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

5. Tregua en Gaza

Tras casi dos años de guerra entre Israel y Hamás, a fines de septiembre y principios de octubre de 2025 se negoció un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre tras un plan de paz de 20 puntos propuesto por EE. UU. y respaldado por Israel; el 13 de octubre se celebró una cumbre en Sharm el-Sheij con más de 30 países apoyando formalmente la tregua, lo que permitió una reducción de hostilidades y mayor entrada de ayuda humanitaria, aunque la situación se mantuvo frágil.

Foto embed
Conflicto en la Franja de Gaza - EFE

6. Huracán Melissa

A finales de octubre, entre el 27 y 28, el huracán Melissa se intensificó rápidamente hasta alcanzar categoría 5 y tocó tierra en Jamaica con vientos extremadamente fuertes, para luego afectar partes del Caribe como Cuba y Bahamas, dejando decenas de muertos, destrucción masiva de infraestructura y cuantiosos daños materiales en diversas islas.

Foto embed
Ojo del huracán Melissa - EFE

7. Espectacular robo en el Louvre

El 19 de octubre de 2025 se ejecutó un impactante robo en el Museo del Louvre de París, donde un grupo de ladrones disfrazados accedió a la Galería de Apolo y, en menos de ocho minutos, sustrajo ocho valiosas piezas de las Joyas de la Corona francesa, un hecho inusual por su audacia y valor histórico de los objetos robados.

Foto embed
Histórico robo en el Louvre - EFE

