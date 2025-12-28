 Tren interoceánico se descarrila en Oaxaca,con 13 fallecidos
Tren interoceánico se descarrila en Oaxaca y deja 13 fallecidos

El accidente se registró en la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca

Al menos 13 fallecidos dejó el percance en México., Imagen de archivo
Al menos 13 fallecidos dejó el percance en México. / FOTO: Imagen de archivo

El tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, se descarriló la mañana de este domingo, informó la Secretaría de Marina (Semar) de México, sin precisar si había o no personas afectadas.

En un comunicado, la dependencia indicó que el CIIT informó que "se registró un evento ferroviario" a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, "en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros".

"En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", precisó el reporte publicado en redes sociales.

La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

La Semar explicó que desde el primer momento, "se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente".

Y añadió que "conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia".

Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conectar el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.

Al cierre, se habían reportado 13 fallecidos y más de 90 heridos. 

