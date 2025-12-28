Video: Choque de dos helicópteros deja al menos un fallecido

Medios de Estados Unidos (EE. UU.) reportaron que durante este domingo (28/12/2025) se registró un accidente aéreo en el que dos helicópteros chocaron cuando volaban en el cielo de Hammonton, Nueva Jersey. Como consecuencia, las autoridades de ese lugar confirmaron la muerte de uno de los ocupantes.
Asimismo, los cuerpos de rescate informaron que otras dos personas fueron llevadas a la emergencia de un hospital, en estado delicado. Según los informes policiales, el accidente tuvo lugar a eso de las 11:25 horas de Miami, EE. UU., cuando se encontraron en el aire.
Tras el incidente, las autoridades reportaron que las aeronaves se incendiaron, por lo que tuvieron que alertar a las unidades contra incendios de ese lugar. Finalmente apagaron las llamas y llevaron a los afectados a la emergencia local.
En imágenes compartidas por curiosos se puede ver a uno de los dos helicópteros cayendo fuera de control atrás de un centro comercial. Las imágenes de los helicópteros fueron captadas desde el parqueo de una plaza comercial de Hammonton.