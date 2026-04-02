 Gianluca Prestianni dice que fue castigado sin pruebas
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Gianluca Prestianni dice que fue castigado sin pruebas

El futbolista argentino niega insulto a Vinícius y asegura que no es racista.

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Prestianni cuestionó el castigo de la UEFA
Prestianni cuestionó el castigo de la UEFA / FOTO: Nicolò Campo

El futbolista argentino Gianluca Prestianni cuestionó la decisión de la UEFA de sancionarlo "sin pruebas" y negó haber proferido un insulto racista al brasileño Vinícius Júnior. "Jamás fui racista, no lo seré nunca", enfatizó.

"Me dolió que me traten de algo que jamás hice", expresó el jugador del Benfica en una extensa entrevista con la emisora argentina Telefe en la vivienda de su familia en las afueras de Buenos Aires. "Fue algo que no dije y me sancionaron sin pruebas", añadió el joven de 20 años.

El incidente tuvo lugar el pasado 17 de febrero durante el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid.

Todo comenzó poco después de que Vinícius, tras marcar el único gol del encuentro, denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El episodio desencadenó una fuerte polémica y, días después, el argentino fue suspendido provisionalmente por la UEFA por un partido, por lo que se perdió el encuentro de la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto portugués cayó por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.

La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestianni

El futbolista argentino no jugará la vuelta ante el Real Madrid tras ser suspendido provisionalmente por la UEFA por conducta discriminatoria.

Gianluca Prestianni agradeció el apoyo

Durante la entrevista publicada este viernes, Prestianni agradeció el apoyo que recibió de su club, de sus compañeros y de su entrenador, José Mourinho.

"Estoy muy agradecido al club, que también me creyó y me apoyó en todo sentido. Tanto el club como mis compañeros, me lo demostraron puertas adentro", enfatizó.

El futbolista, incluido en la más reciente convocatoria de Argentina, no tuvo minutos en los amistosos de los últimos días ante Mauritania y Zambia, pero mostró su ilusión por integrar la plantilla que competirá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El joven, de muy buen desempeño en el último Mundial sub-20, que terminó con Argentina como subcampeón, debutó con la selección absoluta en el triunfo en noviembre pasado por 2-0 sobre Angola y tiene buenas posibilidades de hacerse un lugar en la lista de 26 jugadores que irán en busca del bicampeonato mundial.

Mourinho lanza ultimátum a Gianluca Prestianni

“Si es culpable, su carrera conmigo se acaba”, advirtió José Mourinho sobre la investigación de la UEFA a Prestianni por los presuntos insultos racistas a Vinícius Jr.

*Información EFE.

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