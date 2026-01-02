 Nueva información sobre el incendio en Suiza
Internacionales

Surge nueva información sobre el incendio que dejó 40 muertos en Suiza

Nueva información confirma cómo comenzó la tragedia en un bar de Suiza.

Investigan uso de bengalas como causa del incendio mortal en club de Crans-Montana., Redes sociales.
Investigan uso de bengalas como causa del incendio mortal en club de Crans-Montana. / FOTO: Redes sociales.

La investigación sobre el devastador incendio en un club de la estación de esquí Crans-Montana, en Suiza, continúa revelando detalles clave sobre cómo se originó la tragedia que dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. De acuerdo con reportes preliminares, el fuego comenzó dentro de un bar donde varios asistentes encendieron bengalas durante la celebración de Año Nuevo, lo que desató el desastre en cuestión de segundos.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran el lugar completamente abarrotado. En el centro del bar, algunos clientes levantan sus copas mientras sostienen bengalas encendidas que lanzan chispas hacia el techo, el cual estaba cubierto con material insonorizante. Esa espuma, altamente inflamable, habría facilitado que el fuego se propagara con rapidez por todo el local.

Otro video captó el momento exacto en que el techo comenzó a incendiarse. Mientras las llamas avanzaban, algunos presentes intentaron sofocar el fuego sin éxito. Minutos después, las personas comenzaron a correr hacia las salidas, generando escenas de pánico. La grabación termina con el techo completamente envuelto en llamas y sin nadie ya en el centro del lugar, pues los asistentes buscaban escapar para salvar su vida.

Entre los sobrevivientes reina la incertidumbre. Un testigo señaló que varios de sus amigos siguen desaparecidos, por lo que esperan la confirmación oficial de las autoridades para saber si se encuentran hospitalizados o si lamentablemente forman parte de la cifra de fallecidos.

Espuma insonorizante

Las autoridades continúan analizando la estructura del inmueble y los materiales utilizados en su acondicionamiento, particularmente la espuma insonorizante, la cual, aunque común en locales cerrados, puede representar un alto riesgo en caso de contacto con fuego.

La tragedia ha generado conmoción internacional y ha abierto un debate sobre el uso de pirotecnia en espacios cerrados y las medidas de seguridad en centros de entretenimiento.

