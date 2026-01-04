 ¿Cuándo será la primera audiencia de Maduro en Nueva York?
Internacionales

¿Cuándo será la primera audiencia de Maduro y su esposa en Nueva York?

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen, desde la noche del sábado, recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Compartir:
Nicolás Maduro es trasladado a Nueva York, EFE
Nicolás Maduro es trasladado a Nueva York / FOTO: EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE. UU., tras su captura y traslado al país norteamericano ocurridos el sábado.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, citado por EFE, Maduro y Flores serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, a las 12:00 horas (locales) del lunes 5 de enero.

La pareja permanece, desde la noche del sábado, recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Cargos contra Maduro

Maduro está acusado en EE. UU. de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el presidente venezolano habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra EE. UU.

Foto embed
Nicolás Maduro trasladado a Nueva York para ser juzgado - EFE

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.

Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, recogen hoy el diario The New York Times y la cadena CBS.

En tanto, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, difundió este domingo en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la operación que permitió la captura de Maduro y su esposa, señalando que requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de "garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan".

El comunicado subraya que todos los procedimientos se realizaron "en estricta conformidad con la ley estadounidense" y que la misión apoyó "una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados" que, según Washington, "contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región".

La fiscal general agregó que "se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica", y atribuyó la responsabilidad del desenlace a "la persistencia en la conducta delictiva" de los acusados.

Maduro llegó a Nueva York en la noche del sábado, a bordo de un avión militar, para ser trasladado a un edificio federal de la DEA y después al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal que alberga a procesados por causas de alta complejidad penal.

*Con información de EFE

En Portada

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacíficat
Nacionales

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacífica

10:28 AM, Ene 04
Un infierno en la Tierra: Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está presot
Internacionales

"Un infierno en la Tierra": Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está preso

09:56 AM, Ene 04
Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canalest
Nacionales

Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canales

06:50 AM, Ene 04
¿Pensando en viajar al Mundial? Conoce los requisitos para obtener la visat
Deportes

¿Pensando en viajar al Mundial? Conoce los requisitos para obtener la visa

04:20 PM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos