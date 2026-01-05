VIDEO. Reportan disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela

Fuertes ráfagas de disparos se escucharon la noche de este lunes 5 de diciembre en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela.
En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.
Versiones no confirmadas de usuarios de redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial.
El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.
Los disparos escuchados por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, dijo una fuente informada, tras aclarar que Venezuela "se encuentra en total tranquilidad".
La fuente indicó que la "Policía emitió disparo de forma disuasiva" ante la presencia de los drones, y subrayó que "no ocurrió ningún enfrentamiento".
"Todo el país se encuentra en total tranquilidad", concluyó.
Con información de EFE*