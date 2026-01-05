 VIDEO. Reportan disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela
Internacionales

VIDEO. Reportan disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela

Fuentes de Gobierno informaron que drones sobrevolaron sin permiso en la zona del Palacio de Miraflores.

Compartir:
En redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos., Captura de pantalla
En redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos. / FOTO: Captura de pantalla

Fuertes ráfagas de disparos se escucharon la noche de este lunes 5 de diciembre en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela.

En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Versiones no confirmadas de usuarios de redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial.

El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Los disparos escuchados por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, dijo una fuente informada, tras aclarar que Venezuela "se encuentra en total tranquilidad".

La fuente indicó que la "Policía emitió disparo de forma disuasiva" ante la presencia de los drones, y subrayó que "no ocurrió ningún enfrentamiento".

"Todo el país se encuentra en total tranquilidad", concluyó.

Sheinbaum descarta riesgo de “invasión” de EE. UU. a México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó, además, que “por ahora” no tiene contemplado una llamada con su par estadounidense, Donald Trump.

Con información de EFE*

En Portada

Guatemala lidera lista de migrantes detenidos en Floridat
Nacionales

Guatemala lidera lista de migrantes detenidos en Florida

04:00 PM, Ene 05
Se revela el acta arbitral de Mario Escobar tras final del Apertura 2025t
Deportes

Se revela el acta arbitral de Mario Escobar tras final del Apertura 2025

04:39 PM, Ene 05
Autoridades indígenas exigen ética y transparencia al gremio de abogadost
Nacionales

Autoridades indígenas exigen ética y transparencia al gremio de abogados

02:46 PM, Ene 05
El streamer IShowSpeed resulta herido por grabar video con un guepardot
Farándula

El streamer IShowSpeed resulta herido por grabar video con un guepardo

04:31 PM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolLiga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos