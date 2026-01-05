 Sheinbaum descarta riesgo de "invasión" de EE. UU. a México
Internacionales

Sheinbaum descarta riesgo de "invasión" de EE. UU. a México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó, además, que "por ahora" no tiene contemplado una llamada con su par estadounidense, Donald Trump.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, EFE
Claudia Sheinbaum, presidenta de México / FOTO: EFE

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que, "por ahora", no tiene prevista una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y descartó una "invasión" de EE. UU. a México pese a la amenaza que ha hecho el gobernante republicano tras el ataque a Venezuela que resultó en la captura del líder chavista, Nicolás Maduro.

"Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio", afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, al referirse a planteamientos realizados desde EE. UU.

Asimismo, Sheinbaum indicó que "por ahora" no tiene contemplado una llamada con Trump y reiteró que "hay colaboración con el Gobierno de los EE. UU., como lo hemos dicho, sin subordinación".

¿Invasión a México?

Sheinbaum rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de una intervención militar de EE. UU. en México y afirmó que la violencia ligada al crimen organizado no se resuelve mediante invasiones, sino con una estrategia integral basada en la atención a las causas y el respeto a la soberanía.

De hecho, indicó que este tema ha sido abordado directamente en conversaciones con su homólogo estadounidense.

"En varias ocasiones, (Trump) ha insistido en que el Ejército de EE. UU. pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no de manera muy firme. Primero, porque defendemos nuestra soberanía y, segundo, porque no es necesario", subrayó Sheinbaum.

Sostuvo que "el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención", y defendió la estrategia de su administración, articulada en cuatro ejes: atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación entre fuerzas federales, estados y municipios.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México - EFE

Finalmente, reconoció que la cooperación con EE. UU. existe y es necesaria. "Trabajamos con EE. UU. en capacitación, en comunicación, en información y eso, esa forma de coordinación es buena, pero la intervención no es una opción", insistió.

Este domingo, Trump dijo que "hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", al hablar con los medios a bordo del Air Force One acerca de la amenaza que supone el tráfico de drogas para su país.

*Con información de EFE

