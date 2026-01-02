 Inusual formación de nubes antes del sismo en México
Viral

VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en México

Así se vieron las nubes que causaron curiosidad antes del sismo en México.

Compartir:
Usuarios registran llamativas nubes antes del fuerte sismo en México., Captura de pantalla video X.
Usuarios registran llamativas nubes antes del fuerte sismo en México. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido en redes sociales la mañana del 2 de enero de 2026 captó la atención de miles de usuarios: en el cielo se observaban formaciones nubosas alargadas y onduladas, que muchos internautas identificaron como las llamadas "nubes sísmicas", justo horas antes del sismo de magnitud 6.5 que sacudió Guerrero, Ciudad de México y otros estados del país vecino.

Las imágenes, grabadas alrededor de las 7:20 horas, muestran un cielo cubierto por nubes en forma de ondas o franjas paralelas. Quien compartió el video añadió un comentario que sugería que "ya se sabía lo que iba a pasar", reforzando la creencia popular de que este tipo de formaciones anuncian un movimiento telúrico.

@caballerodeltiktokshop

#nubes #cdmx #sismo

♬ sonido original - ELCABALLERODELTIKTOK OFICIAL

Sin embargo, especialistas aclaran que estas nubes tienen un nombre científico: altocumulus undulatus. Se trata de nubes de altitud media —entre 2 mil y 6 mil metros— que adquieren ese patrón ondulado cuando una corriente de aire se desliza sobre otra capa más estable, generando un efecto similar a las ondas en el agua.

Generalmente aparecen en parches alargados, pueden ser blancas o grisáceas y se forman únicamente por variaciones de humedad, viento y temperatura en la atmósfera.

¿Anuncian un terremoto?

La respuesta es no. Aunque en redes sociales se ha extendido la idea de que estas nubes "predicen" temblores, no existe evidencia científica que relacione su formación con la actividad sísmica. Los sismos se originan en la litósfera —bajo la superficie terrestre— y no influyen en la dinámica de las capas de aire donde se generan las nubes.

Meteorólogos subrayan que estas formaciones solo indican condiciones específicas de viento y humedad, no un riesgo sísmico.

El debate en redes volvió a encenderse tras el sismo de magnitud 6.5, pero los expertos recuerdan que, hasta ahora, ningún fenómeno en el cielo puede anticipar un terremoto.

En Portada

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidentet
Nacionales

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidente

01:00 PM, Ene 02
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrotat
Deportes

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrota

01:54 PM, Ene 02
Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridost
Nacionales

Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridos

02:04 PM, Ene 02
VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en Méxicot
Viral

VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en México

12:44 PM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialPNCMunicipalEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos