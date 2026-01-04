 Venezuela denuncia que asesinaron a parte del equipo de seguridad de Maduro
Internacionales

Venezuela denuncia que asesinaron a parte del equipo de seguridad de Maduro

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que Maduro es el presidente constitucional de Venezuela y exigió su "pronta liberación".


Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, EFE
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa / FOTO: EFE

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como "cobarde secuestro" y afirmó, en un comunicado, que ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte" del equipo de seguridad del líder chavista.

En el comunicado, leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el alto mando militar venezolano dijo estar "unido, cohesionado, ante la agresión imperial", como calificó los ataques estadounidenses del sábado en Caracas.


Ataque de EE. UU. contra Venezuela - EFE

En este sentido, afirmó que Maduro es el presidente constitucional del país y exigió su "pronta liberación" junto a la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada por EE. UU.

"Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos", reiteró.

No obstante, el militar reconoció la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la noche del sábado ordenó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de Maduro, asuma como presidenta encargada del país.

Llaman a retornar actividades

Además, afirmó que el alto mando respalda "plenamente" el decreto de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

Igualmente, hizo un llamado a la población a retomar sus actividades económicas, laborales y también las educativas en los próximos días.

"El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz", aseguró.

Padrino también ordenó "integrar los elementos del poder nacional" para "enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate" para asegurar la soberanía de Venezuela.

*Con información de EFE

