 Venezuela denuncia que ataque de EE. UU. afectó el sistema eléctrico
Venezuela denuncia que ataque de EE. UU. afectó el sistema eléctrico

EE. UU. llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Caracas y en varios estados de Venezuela, que incluyó bombardeos en zonas militares y urbanas.

Explosiones en Caracas, Venezuela, por ataque de EE. UU., EFE
Explosiones en Caracas, Venezuela, por ataque de EE. UU. / FOTO: EFE

La estatal Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) de Venezuela denunció este domingo que el ataque que EE. UU. llevó a cabo en la víspera afectó el sistema eléctrico del país y afirmó que fue parte de una "maniobra" que derivó en el "secuestro" del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados y trasladados a Nueva York.

A través de un comunicado, compartido por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, la estatal venezolana indicó que el ataque "afectó gravemente" a las subestaciones Panamericana y la Escuela Militar, que alimentan de electricidad a varias partes de Caracas.

"Este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos", manifestó CORPOELEC.

Sin embargo, aseguró que se logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas en varias partes de Caracas y continúan las labores de restablecimiento del servicio en otras zonas de la capital.

"De conformidad con los Convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional I, así como la Carta de las Naciones Unidas, esta agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales", subrayó CORPOELEC.

Ataque en Venezuela

EE. UU. llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Caracas y en varios estados de Venezuela, que incluyó bombardeos en zonas militares y urbanas y afectó el suministro eléctrico en varias zonas de la capital.

El presidente de Venezuela y su esposa comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en la que será su primera audiencia en EE. UU., confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal, Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, a las 12:00 horas (locales).

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

*Con información de EFE

