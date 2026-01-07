Arma secreta usada por EE. UU. en la captura de Maduro

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran lo que sería uno de los equipos militares más reservados de Estados Unidos: el dron furtivo RQ-170 Sentinel. De acuerdo con reportes internacionales, esta aeronave no tripulada habría sido utilizada durante la reciente captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, como parte de las operaciones de inteligencia desplegadas sobre territorio de Venezuela.
El RQ-170 Sentinel es conocido por su capacidad para realizar misiones de reconocimiento sin ser detectado por radares convencionales. Especialistas en defensa explican que este tipo de dron puede sobrevolar áreas estratégicas durante largos periodos, transmitir imágenes en tiempo real y coordinar movimientos tácticos sin dejar rastro visible. Su participación habría sido clave para monitorear los desplazamientos de Maduro y su círculo cercano antes de su arresto.
Las imágenes difundidas muestran al dron realizando sobrevuelos nocturnos, lo que generó alarma entre la población. Testigos aseguraron haber escuchado detonaciones cerca de zonas gubernamentales, luego de que fuerzas venezolanas reaccionaran ante la sospecha de una incursión aérea. El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela confirmó disparos preventivos, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre la presencia del aparato extranjero.
EE. UU. no ha confirmado oficialmente el uso del RQ-170 Sentinel
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente el uso del RQ-170 Sentinel. Sin embargo, analistas señalan que este modelo ha sido empleado previamente en operaciones de alto perfil, debido a su capacidad para operar en territorio considerado hostil.
Se estima que actualmente existen entre 20 y 30 drones RQ-170 en operación, los cuales son controlados desde bases como la Base Aérea Creech, en Nevada, de acuerdo con información del sitio The War Zone. Esta instalación es considerada el principal centro de operaciones de aeronaves no tripuladas, y diversos expertos señalan que desde ahí se coordina el despliegue del RQ-170 Sentinel.
La filtración de las imágenes ha reavivado el debate sobre el alcance tecnológico de las misiones de inteligencia y el nivel de intervención involucrado en la captura de Maduro. Expertos continúan evaluando la autenticidad del material, mientras crece el interés internacional por conocer más detalles de la operación.