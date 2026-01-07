 Arma secreta usada por EE. UU. en la captura de Maduro
Internacionales

Difunden imágenes de presunta arma secreta usada por EE. UU. en la captura de Nicolás Maduro

Publican imágenes de tecnología militar secreta que habría sido clave en la captura de Maduro.

Compartir:
Nicolás Maduro es trasladado al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, EFE
Nicolás Maduro es trasladado al tribunal del Distrito Sur de Nueva York / FOTO: EFE

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran lo que sería uno de los equipos militares más reservados de Estados Unidos: el dron furtivo RQ-170 Sentinel. De acuerdo con reportes internacionales, esta aeronave no tripulada habría sido utilizada durante la reciente captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, como parte de las operaciones de inteligencia desplegadas sobre territorio de Venezuela.

El RQ-170 Sentinel es conocido por su capacidad para realizar misiones de reconocimiento sin ser detectado por radares convencionales. Especialistas en defensa explican que este tipo de dron puede sobrevolar áreas estratégicas durante largos periodos, transmitir imágenes en tiempo real y coordinar movimientos tácticos sin dejar rastro visible. Su participación habría sido clave para monitorear los desplazamientos de Maduro y su círculo cercano antes de su arresto.

Las imágenes difundidas muestran al dron realizando sobrevuelos nocturnos, lo que generó alarma entre la población. Testigos aseguraron haber escuchado detonaciones cerca de zonas gubernamentales, luego de que fuerzas venezolanas reaccionaran ante la sospecha de una incursión aérea. El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela confirmó disparos preventivos, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre la presencia del aparato extranjero.

EE. UU. no ha confirmado oficialmente el uso del RQ-170 Sentinel

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente el uso del RQ-170 Sentinel. Sin embargo, analistas señalan que este modelo ha sido empleado previamente en operaciones de alto perfil, debido a su capacidad para operar en territorio considerado hostil.

Se estima que actualmente existen entre 20 y 30 drones RQ-170 en operación, los cuales son controlados desde bases como la Base Aérea Creech, en Nevada, de acuerdo con información del sitio The War Zone. Esta instalación es considerada el principal centro de operaciones de aeronaves no tripuladas, y diversos expertos señalan que desde ahí se coordina el despliegue del RQ-170 Sentinel.

La filtración de las imágenes ha reavivado el debate sobre el alcance tecnológico de las misiones de inteligencia y el nivel de intervención involucrado en la captura de Maduro. Expertos continúan evaluando la autenticidad del material, mientras crece el interés internacional por conocer más detalles de la operación.

En Portada

Presupuesto 2026: Finanzas expone brecha y acciones para buscar ampliaciónt
Nacionales

Presupuesto 2026: Finanzas expone "brecha" y acciones para buscar ampliación

10:14 AM, Ene 07
Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026t
Nacionales

Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026

09:32 AM, Ene 07
Guardaespaldas queda libre de cargos tras incidente en ruta al Pacíficot
Nacionales

Guardaespaldas queda libre de cargos tras incidente en ruta al Pacífico

08:39 AM, Ene 07
¿Yolanda Andrade busca la eutanasia? Esto explica la famosa t
Farándula

¿Yolanda Andrade busca la eutanasia? Esto explica la famosa

10:55 AM, Ene 07

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos