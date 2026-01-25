 Cancelaciones de vuelos en EE. UU. por tormenta
Internacionales

El temporal en EE.UU. provoca peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

El secretario de Transporte declaró que no solo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.

Compartir:
Dos personas caminan al lado de una calle afectada por la nieve este domingo en la ciudad de Hudson, Ohio (EE, UU
Dos personas caminan al lado de una calle afectada por la nieve este domingo en la ciudad de Hudson, Ohio (EE / FOTO: UU

La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha provocado este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos, según anotó el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para el lunes, va a haber unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", anotó el secretario de Transporte, quien señaló que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves".

No obstante, el secretario recalcó que "no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones".

Aeropuertos afectados 

Duffy dijo que es importante que "presten atención" para ver cuáles aerolíneas se "comportan mejor" con sus tarifas durante esta crisis, ya que algunas "están especulando con los precios".

Uno de los problemas es que va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte, será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez", adelantó.

El secretario de Transporte también anotó que no solo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.

Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para poder pasar las quitanieves y echar sal y muchos de estos estados han reducido los límites de velocidad en nuestras carreteras", explicó Duffy.

Gran tormenta invernal deja más de 700 mil hogares sin electricidad en EE.UU.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, Oklahoma y Tennessee hasta Pensilvania y Nueva York.

Sin embargo, Duffy destacó que una vez se supere la tormenta y se ponga sal y tierra en las carreteras, la circulación "volverá a la normalidad".

En Portada

Decomisan 1 mil 039 paquetes de cocaína en Puerto Quetzalt
Nacionales

Decomisan 1 mil 039 paquetes de cocaína en Puerto Quetzal

07:44 PM, Ene 25
El temporal en EE.UU. provoca peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemiat
Internacionales

El temporal en EE.UU. provoca peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

08:30 PM, Ene 25
Postuladora para magistrados de TSE recibe un expedientet
Nacionales

Postuladora para magistrados de TSE recibe un expediente

06:58 PM, Ene 25
Los Seahawks disputarán con los Patriots el Super Bowl 2026 t
Deportes

Los Seahawks disputarán con los Patriots el Super Bowl 2026

09:14 PM, Ene 25

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos