Tormenta invernal deja hogares sin electricidad en EE.UU.

Una tormenta de hielo y nieve, considerada por expertos como la de mayor envergadura registrada en Estados Unidos, ha afectado a dos tercios del país, dejando este domingo a más de 700.000 hogares sin suministro eléctrico, principalmente en estados del sur.
Según datos de la web especializada poweroutage.us, los estados más afectados son:
- Tennessee: 244.000 hogares sin luz
- Texas: 134.000 hogares
- Luisiana: 119.000 hogares
- Kentucky: 40.000 hogares
- Georgia: 15.000 hogares
- Alabama: 10.000 hogares
- Virginia: 9.000 hogares
- Carolina del Norte: 6.500 hogares
- Virginia Occidental: 3.000 hogares
En las ciudades de Washington y Baltimore no se reportan fallos significativos.
Calles y carreteras difícilmente transitables
El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, Oklahoma y Tennessee hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la acumulación de nieve y hielo. Las temperaturas extremas que se esperan en los próximos días, con mínimas de hasta -15°C, mantienen en alerta a las autoridades ante posibles daños en infraestructuras y servicios básicos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió a los habitantes de los más de 20 estados con emergencias activadas que eviten salir de casa y confirmó que el Gobierno Federal trabaja con compañías eléctricas para restablecer el suministro lo antes posible.
El temporal también ha provocado cancelaciones masivas de vuelos: alrededor de 4.000 el sábado y 10.000 el domingo, según Flightaware, afectando aeropuertos en todo el país.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y mantienen los protocolos de emergencia para garantizar la seguridad de la población frente a la combinación de hielo, nieve y frío extremo que seguirá durante los próximos días.