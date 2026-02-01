 México refuerza seguridad en frontera con Guatemala
Un representante empresarial respaldó los operativos mexicanos en el río Suchiate al considerar que fortalecen la seguridad.

Personas cruzan en balsas el Río Suchiate este sábado, en el estado de Chiapas (México), EFE/Juan Manuel Blanco
Personas cruzan en balsas el Río Suchiate este sábado, en el estado de Chiapas (México) / FOTO: EFE/Juan Manuel Blanco

Agentes de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal de Chiapas realizan labores de vigilancia y seguridad en el sur de México, ante el estado de sitio declarado por la ola de violencia en Guatemala con recorridos en los distintos puntos irregulares en las márgenes del río Suchiate, frontera natural entre ambos países.

Desde Tapachula, en el estado de Chiapas y la mayor ciudad de mexicana de la frontera, el empresario Roberto García Zenteno, pidió que se refuerce aún más la seguridad, al asegurar que la declaración del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, se hizo porque se estaba haciendo "más peligrosa cada día" la vida en el país centroamericano.

Claro, que se siga reforzando la seguridad y que no solo se siga reforzando, sino que realmente observen y analicen. Recuerden que hace 12 o 13 años tuvimos el problema de los 'Maras' (pandillas) donde amenazaron que iban atacar Tapachula.Tal vez en esa época fue una amenaza como un volado al viento, pero todo se detuvo a tiempo, estamos hablando de delincuencia organizada", advirtió en declaraciones a EFE.

Por su parte, el obispo de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, reconoció que la situación en la zona es "delicada" y subrayó que "toda la frontera es como una coladera, no es que sea segura, hay puntos donde hay control, pero la mayor parte es un río y se acabó".

El obispo reconoció el temor de que si el gobierno de Guatemala está poniendo más presión "contra gente del mal pudiera ser que caminen para acá (México)".

La frontera del Río Suchiate

Desde el ámbito económico también se empiezan a percibir los efectos de la situación en el país vecino.

A juicio de José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), es algo "preocupante", ya que complica el ingreso y la visita de guatemaltecos que dejan una derrama económica importante.

Si, se ha disminuido, no hemos visto los autobuses o las camionetas que ellos traen en las calles, esto nos habla que no están ingresando a Tapachula de manera normal. Nos preocupa este hecho que pudiera extenderse", indicó Herrera.

Sobre los operativos que realizan las autoridades mexicanas en el río Suchiate, el representante empresarial remarcó que todo lo que "abone a seguridad es bueno, porque en Guatemala hay una persecución de delincuentes".

Por esta situación, consideró que los delincuentes no se van a ir al Salvador y "lo más seguro es que vengan a México, donde es fácil el ingreso por la frontera sur, por lo que es importante contener a la delincuencia".

 El país centroamericano cumple ya casi dos semanas desde la implantación de un estado de sitio, después de que el fin de semana pasado fueran asesinados 10 policías a manos de presuntos pandilleros, medida que estará en vigor durante 30 días y que habilita la detención de cualquier persona señalada por terrorismo o sedición sin necesidad de una orden judicial.

El Gobierno de Guatemala y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios de Administraciones anteriores.

