 Juego mecánico se desploma en India
Internacionales

Juego mecánico se desploma en India y deja al menos dos muertos y 13 heridos

Un video muestra cómo la cabina de la atracción se desprendió y se estrelló contra el suelo mientras estaba en funcionamiento.

Compartir:
Juego mecánico se desploma en India., Captura de pantalla video de X.
Juego mecánico se desploma en India. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un fatal accidente ocurrió en una feria en Faridabad, India, cuando un juego mecánico conocido como "Tsunami" se desplomó desde varios metros de altura, provocando la muerte de al menos dos personas y lesiones a otras 13, informaron las autoridades locales.

Una grabación de 18 segundos compartida en la red social X por @Mario_Moray muestra cómo, mientras la atracción funcionaba aparentemente con normalidad, la estructura del lado izquierdo se zafó, haciendo que la cabina con los pasajeros se estrellara contra el suelo. Aunque la caída no fue de cabeza, lo que evitó un número mayor de víctimas mortales, las imágenes muestran a los espectadores corriendo para ponerse a salvo.

El juego, parte de la feria de Surajkund, consistía en girar sobre su propio eje a gran altura. Tras el colapso, ambulancias atendieron a los heridos, trasladando a los más graves a hospitales especializados, mientras la policía inició las investigaciones para determinar las causas y deslindar responsabilidades.

Autoridades expresan su pesar 

El ministro Nayab Saini expresó su pesar por el accidente en redes sociales: "Me entristece profundamente el accidente ocurrido durante la feria de Surajkund. El gobierno de Haryana trabaja con total prontitud y sensibilidad para brindar todo el apoyo posible a los lesionados y a sus familias".

Las autoridades continúan investigando el incidente mientras se brinda atención médica a los afectados y se asegura la zona para prevenir más accidentes.

En Portada

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugadat
Nacionales

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugada

07:33 AM, Feb 08
Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trumpt
Internacionales

Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trump

07:57 AM, Feb 08
Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Omán

07:48 AM, Feb 08
Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batres

08:34 AM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos