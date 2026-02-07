Juego mecánico se desploma en India

Un fatal accidente ocurrió en una feria en Faridabad, India, cuando un juego mecánico conocido como "Tsunami" se desplomó desde varios metros de altura, provocando la muerte de al menos dos personas y lesiones a otras 13, informaron las autoridades locales.
Una grabación de 18 segundos compartida en la red social X por @Mario_Moray muestra cómo, mientras la atracción funcionaba aparentemente con normalidad, la estructura del lado izquierdo se zafó, haciendo que la cabina con los pasajeros se estrellara contra el suelo. Aunque la caída no fue de cabeza, lo que evitó un número mayor de víctimas mortales, las imágenes muestran a los espectadores corriendo para ponerse a salvo.
El juego, parte de la feria de Surajkund, consistía en girar sobre su propio eje a gran altura. Tras el colapso, ambulancias atendieron a los heridos, trasladando a los más graves a hospitales especializados, mientras la policía inició las investigaciones para determinar las causas y deslindar responsabilidades.
Autoridades expresan su pesar
El ministro Nayab Saini expresó su pesar por el accidente en redes sociales: "Me entristece profundamente el accidente ocurrido durante la feria de Surajkund. El gobierno de Haryana trabaja con total prontitud y sensibilidad para brindar todo el apoyo posible a los lesionados y a sus familias".
Las autoridades continúan investigando el incidente mientras se brinda atención médica a los afectados y se asegura la zona para prevenir más accidentes.