 Hombre armado irrumpió en residencia de Trump en Florida
Internacionales

Servicio Secreto de EE. UU. mata a hombre armado que irrumpió en residencia de Trump en Florida

Las autoridades informaron que el incidente se encuentra bajo investigación.

Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE

Un joven de 20 años fue abatido a tiros por el Servicio Secreto de Estados Unidos tras intentar ingresar presuntamente armado a la residencia del presidente Donald Trump, en la propiedad de Mar-a-Lago, en Florida. Las autoridades informaron que el incidente se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió alrededor de la 01:30 hora local, cuando el joven fue detectado en la puerta norte del complejo portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible. Agentes del Servicio Secreto y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach se enfrentaron al sospechoso y abrieron fuego, provocando su muerte en el lugar.

Un hombre armado fue abatido a tiros por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y @PBCountySheriff tras entrar ilegalmente en el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta madrugada", dijo el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

Trump no se encontraba en su residencia 

Las autoridades confirmaron que el presidente no se encontraba en la residencia en el momento del incidente y que no había personas bajo el dispositivo de protección dentro de las instalaciones. La identidad del joven fallecido aún no ha sido divulgada, a la espera de la notificación a sus familiares.

El Servicio Secreto informó que los agentes involucrados fueron retirados provisionalmente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación interna y judicial para determinar las circunstancias del suceso y las motivaciones del intento de ingreso armado a la propiedad. Las autoridades continúan recopilando evidencia sobre el caso.

