 Trump no mencionó el caso Epstein en su discurso del Estado de la Unión
Internacionales

Trump no mencionó el caso Epstein en su discurso del Estado de la Unión

En su alocución récord de 107 minutos, Trump dejó fuera los esfuerzos para divulgar los archivos, que culminaron en una ley que ha obligado al Departamento de Justicia a publicar millones de documentos donde se menciona a importantes figuras públicas, incluido el propio mandatario.

Compartir:
Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión, EFE
Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, no hizo mención al caso Epstein en su discurso sobre el Estado de la Unión, a pesar de que la polémica sobre un supuesto encubrimiento de pruebas ha salpicado a su Administración en el último año, y la presencia de víctimas del delincuente sexual en el Congreso.

En su alocución récord de 107 minutos este martes por la noche, Trump dejó fuera los esfuerzos para divulgar los archivos sobre su examigo Jeffrey Epstein, que culminaron en una ley bipartidista que ha obligado al Departamento de Justicia a publicar millones de documentos donde se menciona a importantes figuras públicas, incluido el propio mandatario.

Foto embed
Trump da su discurso sobre el Estado de la Unión - EFE

Controversia

A pesar del silencio de Trump, la controversia estuvo presente durante el tradicional discurso en el Capitolio, en el que varios legisladores demócratas, entre ellos la expresidenta de la Cámara, Nacy Pelosi, lucieron pines con un letrero en inglés "Apoyemos a los supervivientes, publiquen los archivos" con el nombre de Epstein cubierto en negro.

Uno de los momentos tensos del discurso, que sirve para hacer balance de la gestión presidencial en el año anterior, lo protagonizó la representante demócrata, Rashida Tlaib, que en un momento le gritó al presidente: "¿Y qué pasa con esos archivos de Epstein?".

Varios supervivientes del pederasta estuvieron presentes en el hemiciclo para escuchar a Trump, que ha manifestado su frustración en varias ocasiones por la atención que el caso sigue suscitando en la prensa.

Foto embed
Rashida Tlaib, representante demócrata - EFE

Los representantes Suhas Subramanyam y Jamie Raskin invitaron a la familia de la fallecida Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas más conocidas de Epstein que publicó unas memorias póstumas en las que acusó al expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor, ahora investigado por su relación con el fallecido magnate.

Dani Bensky, Haley Robson y Jess Michaels, todas sobrevivientes de los abusos de Epstein, también asistieron al discurso invitadas por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, respectivamente.

La polémica sobre el caso del fallecido magnate estalló después de que el Departamento de Justicia informara en julio que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Esto incendió a los seguidores acérrimos del presidente republicano que consideran válidas estas teorías, a las que el propio Trump ha dado sustento, y que han pedido insistentemente que se publiquen todos los archivos del caso, como prometió el mandatario, mencionado más de mil veces en los millones de documentos liberados.

En su largo discurso, el presidente tampoco se refirió a la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes de inmigración durante protestas contra su política migratoria en Minéapolis (Minesota), ni mencionó su interés de anexar a Groenlandia a pesar del rechazo de los habitantes de la isla autónoma perteneciente a Dinamarca.

*Con información de EFE

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlEE.UU.Liga NacionalSeguridadElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos