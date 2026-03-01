 El papa urge a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio
Internacionales

El papa urge a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio antes de que sea irreparable

La estabilidad, subrayó, "solo" puede construirse "a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable".

Imagen de archivo del papa León XIV, EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
Imagen de archivo del papa León XIV / FOTO: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

El papa León XIV urgió este domingo a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable", y apeló a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis.

Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte", dijo el papa estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico tras el Ángelus.

La estabilidad, subrayó, "solo" puede construirse "a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable".

Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar la "responsabilidad moral" de acabar con una escalada bélica.

Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Y agregó: "Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia", para acto seguido pedir oraciones por la paz.

El llamamiento del pontífice se produce solo un día después del ataque con el que Estados e Israel buscan tumbar el régimen iraní y que se ha saldado con la muerte, entre otros, del ayatolá Ali Jameneí después de 36 años en el poder de la República Islámica.

Irán dice que golpeará a EE. UU. e Israel

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió de que responderán a los atacantes con una contundencia "nunca antes experimentada".

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump avisó de que atacarán Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su amenaza de responder a la ofensiva para vengar al líder asesinado.

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha anunciado ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel en venganza por la muerte del líder supremo israelí.

Irán dice que golpeará a EE. UU. e Israel “con una fuerza que nunca antes han experimentado”

Trump amenazó este domingo con golpear Irán con “una fuerza nunca antes vista” si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE. UU. e Israel.

Asimismo, la nación persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y el Kurdistán iraquí, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde esa potencia occidental tiene bases militares.

Tras la caída de Jameiní se ha nombrado un consejo interinó que rige la nación persa de forma transitoria, y que está compuesto por su presidente, Masud Pezeshkian; por el ayatolá Alireza Arafi y por el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

