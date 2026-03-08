 Irán advierte a Trump por el petróleo
Internacionales

Irán advierte a Trump que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlo

El barril ha registrado subidas que lo sitúan por encima de los 85 dólares en los últimos días.

Compartir:
FOTO ARCHIVO, Plataforma petrolífera
FOTO ARCHIVO / FOTO: Plataforma petrolífera

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo al mandatario estadounidense, Donald Trump, que si continúa la guerra no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo, lo que "quema" los intereses de todo el mundo.

Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, ¡dice que pronto se corregirán por sí solos!", dijo en X Qalibaf. "Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo", advirtió.

El político añadió que con la guerra y el coste energético que está teniendo "están quemando los intereses de Estados Unidos por las ilusiones de Netanyahu, sino también los de los países de la región y del mundo".

El barril ha registrado subidas 

Tras el comienzo de la guerra se ha detenido buena parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, e Irán ha atacado instalaciones energéticas en Israel, Arabia Saudí y Catar, entre otros.

El barril ha registrado subidas que lo sitúan por encima de los 85 dólares en los últimos días, un 17 % más respecto a los 72,5 dólares a los que cotizó el viernes previo al ataque, lo que impone presiones económicas a numerosos sectores.

El aviso de Qalibaf se produce después de que anoche Israel atacase cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz.

Esos ataques provocaron una nube tóxica sobre la ciudad ante la cual la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y a que permanezcan en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

Al mismo tiempo, las autoridades iraníes racionaron la gasolina a 20 litros de por persona diarios tras los ataques.

En Portada

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdadt
Nacionales

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad

08:16 AM, Mar 08
Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petrolerast
Internacionales

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petroleras

08:13 AM, Mar 08
Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujert
Nacionales

Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

07:31 AM, Mar 08
Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotivet
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

06:59 AM, Mar 08
Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugíat
Deportes

Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugía

09:28 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos