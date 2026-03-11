 José Antonio Kast toma posesión como Presidente de Chile
Internacionales

José Antonio Kast toma posesión como nuevo Presidente de Chile

Kast, exdiputado ultracatólico, se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia.

Toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile, EFE
Toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile / FOTO: EFE

El ultraderechista José Antonio Kast tomó posesión este miércoles como nuevo Presidente de Chile, en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino, Javier Milei.

"Sí, juro", dijo Kast, exdiputado ultracatólico, que con 60 años se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia.

En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Nuñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O'Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric.

Foto embed
José Antonio Kast y Gabriel Boric estrechando manos - EFE

El abogado es también el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Además de Milei y el monarca español, acuden a la ceremonia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

La sorpresa la dio el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda, aunque según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. También asistieron la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Gabinete

Horas antes, en la residencia oficial de Cerro Castillo, en la vecina Viña del Mar, Kast se hizo una foto oficial con su gabinete, integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y a la academia.

Sus ministros fuertes serán el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).

Sobre las 21:00 horas (locales), Kast entregará su primer discurso como mandatario desde La Moneda, donde dejará clara las prioridades del "Gobierno de emergencia" que ha prometido instalar.

Padre de nueve hijos y antiabortista declarado, el gobernante prometió en campaña que no dará la "batalla cultural" en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que se centrará en las principales preocupaciones de los chilenos: seguridad, migración irregular y economía.

Kast, que gobernará con el apoyo de su formación -el Partido Republicano- y la derecha tradicional, tendrá que lidiar con un Parlamento dividido y sin mayorías claras.

*Con información de EFE

