 VIDEOS: Incendio en Nueva York afecta desfile de San Patricio
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VIDEOS: Incendio en Nueva York causa cortes en desfile de San Patricio

El incendio, que rápidamente creó una gran humareda, se originó en la parte superior del edificio de 27 plantas, cerca del tejado, en la calle 43 entre la Quinta Avenida y la Avenida Madison.

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Incendio en Nueva York causa cortes en desfile de San Patricio, EFE
Incendio en Nueva York causa cortes en desfile de San Patricio / FOTO: EFE

Un incendio en un edificio en pleno Manhattan, cerca de la Quinta Avenida, provocó este martes por la mañana una gran movilización por parte del cuerpo de bomberos de Nueva York (FDNY) y de la Policía local (NYPD), que cortaron varios accesos durante los prolegómenos del desfile de San Patricio.

El incendio, que rápidamente creó una gran humareda, se originó en la parte superior del edificio de 27 plantas, cerca del tejado, en la calle 43 entre la Quinta Avenida y la Avenida Madison.

Las primeras inspecciones indicaron que el incendio estuvo relacionado con el sistema de climatización del inmueble, según las autoridades.

Se trata de un edificio de oficinas construido hace 57 años que está en proceso de transformación hacia pisos residenciales, por lo que la mayoría de la estructura está desocupada, salvo la planta baja, donde hay un enorme bar de deportes.

El edificio se encuentra en 6 East 43 Street, a una calle de la estación Grand Central, el mirador One Vanderbilt, Bryant Park y la Quinta Avenida, por donde este mediodía marchaban miles de personas durante el desfile de San Patricio.

Cierres e interrupciones en el tránsito

"Se esperan retrasos en el tráfico, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia cerca de la calle 43 y la Avenida Madison, en Manhattan. Usar rutas alternativas", publicaron los servicios de emergencia de Nueva York.

Decenas de obreros latinos que estaban trabajando en el sótano de ese edificio dijeron a EFE que fueron desalojados rápidamente del edificio debido al incendio. Los trabajadores llevaban alrededor de una hora esperando indicaciones sobre si podían regresar al edificio.

*Con información de EFE

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