 Gobierno comparará tres aeronaves para incendios forestales
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Gobierno comparará tres aeronaves para combatir incendios forestales

El Ministerio de Ambiente espera que la primera aeronave que se comprará ingrese al país en abril de este año.

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Los aviones que se comprarán tienen capacidad para cargar 710 litros de agua, según el fabricante., Thrush Aircraft
Los aviones que se comprarán tienen capacidad para cargar 710 litros de agua, según el fabricante. / FOTO: Thrush Aircraft

La titular del Ministerio de Ambiente, Patricia Orantes, informó que se tiene prevista la compra de tres aeronaves para combatir incendios forestales en el país. La funcionaria explicó que el primero de estos vehículos se estaría incorporando en abril y será operado por la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Orantes indicó que este proyecto se realizará gracias a que "hay una colaboración muy grande, bajo el liderazgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)". Como parte de la adquisición, representantes del ente de prevención y de la cartera de ambiente participaron en una demostración que se realizó en Mariscal Zavala.

Hoy estamos más listos que nunca para combatir y prevenir los incendios, porque la mayoría de ellos se inician por el sistema de agricultura", expresó Orantes.

Según la funcionaria, el fuego se sale de control cuando se realizan quemas agrícolas. Opinó que los incendios "no vienen de los bosques, pero afectan a los bosques".

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Orantes prevé un año duro en el tema de incendios

La funcionaria consideró que el año 2026 será un año difícil en el tema de incendios forestales, pero no tan duro como el 2024. Sin embargo, aseguró que este año están más preparados que nunca para combatir estos siniestros.

Según el portal Guatecompras, las aeronaves que se adquirirán son del tipo Turbo Thrush 710, modelo S2R-T-660 y se comprarán por medio de adquisición directa al Gobierno de Estados Unidos, por un monto de Q 45 millones 970 mil 668.78 cada una.

En total, el Gobierno de Guatemala invertirá un total de Q137 millones 912 mil 6.33 en la adquisición.

Detalles del Turbo Thrush 710

El sitio oficial del fabricante agrega que los aviones Turbo Thrush 710 son aeronaves con turbohélice, con funciones agrícolas que usa principalmente para fumigar y fertilizar terrenos por vía aérea. También son útiles para el combate de incendios forestales.

El avión tiene una capacidad para transportar hasta 710 galones de agua y su diseño del ala está optimizado para realizar vuelos lentos y estables a baja altura, consigna el fabricante.

Con información de la periodista Dayana Rashón, Guatecompras y del sitio del fabricante.

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El avión Turbo Thrush 710 está diseñado para incendios forestales y trabajos agrícolas. - Sitio del fabricante

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