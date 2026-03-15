Jesús recuerda que su reino no es de este mundo

A las 8:00 horas se inició el recorrido de la procesión de Jesús Nazareno de la Misericordia, también conocido como Jesús Nazareno de la Guardia de Honor, de la Cuasiparroquia Personal Castrense de San Miguel Arcángel. El recorrido es parte de las actividades para conmemorar el Cuarto Domingo de Cuaresma en la Ciudad de Guatemala.
El mensaje principal de Jesús Nazareno de la Guardia de Honor es "Mi reino no es de este mundo", enfocado en que el reinado de Cristo no se sostiene en el poder, la violencia o la ambición humana, sino en el amor, la verdad, la entrega y la misericordia".
Según la reflexión oficial, a cargo del Padre Fernando Divassi, la procesión de Jesús Nazareno de la Misericordia, se presenta como una catequesis viva, que interpela al corazón del creyente y al mundo entero.
Su lema es: Mi Reino no es de este mundo, porque nos recuerda que el reinado de Cristo no se sostiene en el poder, la violencia o la ambición humana, sino en el amor, la verdad, la entrega y la misericordia".
La Hermandad organizadora informó que el anda regresará al templo a eso de las 22:30 horas, cumpliendo un recorrido de más de 14 horas entre las zonas 1,4,9 y 10.
La vicepresidenta, Karin Herrera, participó en la salida del recorrido procesional junto a altas autoridades de la congregación a cargo de la procesión de Jesús Nazareno de la Misericordia.
Alegoría de Jesús Nazareno de la Misericordia
Al frente de Jesús Nazareno de la Misericordia, se presentan los Reyes Magos, símbolo de aquellos que supieron reconocer en un Niño humilde al verdadero Rey. Ellos representan a toda persona que, dejando atrás sus seguridades, se pone en camino para buscar la verdad", afirma el mensaje.
El anda incluye elementos como el oro, el incienso y la mirra, no son solo regalos materiales, sino confesiones de fe: El oro para el Rey, el incienso para Dios y la mirra para el que habría de padecer, es decir Jesús.
En medio del anda se aprecia un mundo, que muchas veces rechaza a Cristo, pero los Magos nos recuerdan que aún hay corazones capaces de adorarlo y rendirle lo mejor de sí.
Detrás del Nazareno de la Misericordia aparece la Virgen de Dolores de San Miguel con un niño muerto en sus brazos. Esta imagen estremecedora nos remite a los primeros mártires: los Santos Inocentes, víctimas de la violencia del poder que teme perder su dominio ante el verdadero Rey".
Sin embargo, "la escena no se queda solo en el pasado; también, evoca a los niños inocentes de nuestro tiempo, especialmente a aquellos que no llegan a nacer, vidas truncadas antes de ver la luz. María, Madre Dolorosa de San Miguel, acoge en su regazo el sufrimiento de todas las madres y de toda la humanidad herida, recordándonos que cada vida es sagrada y amada por Dios", explica Divassi en el folleto.
Cierre del mensaje de Jesús Nazareno de la Guardia de Honor
"Cerrando la procesión, un sol inmenso con un niño en su centro se alza como signo de esperanza. Este sol, representa la luz de Dios, que no se apaga, porque la vida que continúa, con la bendición divina que sigue derramándose sobre la humanidad", explica la alegoría.
El niño simboliza a los que siguen naciendo a la nueva vida, que surge incluso en medio de la oscuridad, proclamando que Dios no ha perdido la esperanza en el ser humano y que su Reino sigue creciendo silenciosamente en los corazones, afirma el mensaje.
Así, esta procesión no es solo un acto de piedad, sino un mensaje profético: Cristo reina desde la cruz, desde la misericordia y desde la vida entregada. Su Reino no es de este mundo, pero transforma este mundo cuando somos capaces de reconocerlo, defender la vida y vivir en la esperanza", finaliza Divassi.