Municipalidad de Guatemala celebra su Festival de Verano

Autoridades de la Municipalidad de Guatemala hicieron una invitación para disfrutar del Festival de Verano en Pasos y Pedales el próximo domingo, 15 de marzo de 2026. Canales oficiales de la comuna explicaron que el Festival arrancó este sábado, pero continuará el domingo con varias actividades.
Afirmaron que el alcalde Ricardo Quñónez invita al evento, para vivir una jornada llena de actividades, música y buena vibra. Añadieron que el Festival de Verano es un punto de encuentro para disfrutar, reír y crear recuerdos inolvidables con familia y amigos.
La Municipalidad de Guatemala informó que su Festival de Verano se realizará este domingo, en horario de 10:00 a 18:00 horas en el Obelisco y la Avenida las Américas.
El evento se realiza con el apoyo de varios patrocinadores, con ingreso gratuito. Durante el sábado se pudo observar que en el Festival de Verano hubo música en vivo, danzas y otras amenidades para toda la familia.
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Atracciones en el Festival de Verano
En el lugar, varios comerciantes ofrecen alimentos a los visitantes del Festival de Verano, en toldos instalados sobre la Avenida Las Américas. En el lugar también se pudo apreciar la presencia del Turibús de la Municipalidad de Guatemala.
En su primer día, el evento contó con música de marimba totalmente en vivo sobre un escenario gigante que se instaló en el centro del Obelisco.
Las autoridades instalaron sillas, luces y otros elementos atractivos para motivar la visita de los guatemaltecos.
El evento está patrocinado por 23 empresas que instalaron sus kioscos para ofrecer distintas ofertas, entre ellas productos de la temporada de calor.
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