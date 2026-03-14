Unas 10 procesiones saldrán a las calles por Cuaresma

Las calles de la Ciudad de Guatemala y de algunos municipios cercanos se llenarán de tradición y fervor religioso durante este cuarto fin de semana de Cuaresma. Autoridades informaron que al menos 10 cortejos procesionales saldrán a recorrer distintos sectores, lo que incluye la elaboración de alfombras y otros preparativos.
Consideraron que los recorridos, organizadas por distintas parroquias, templos y hermandades congregarán a miles de devotos que acompañarán a las Consagradas Imágenes durante su recorrido. Otros fieles se volcarán a las calles para ver el paso de las procesiones y para diseñar las coloridas alfombras.
Una de las procesiones de tradición para este Cuarto Sábado de Cuaresma es la Procesión Infantil de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores del Santuario San José. El cortejo salió del referido templo a eso de las 14:00 horas.
También saldrá la procesión de Jesús Nazareno de la Esperanza de la Parroquia Santo Cura de Ars, en la zona 5 capitalina, así como la Solemne procesión de la Jornada de Reconciliación con Jesús Nazareno del Rescate, de la Rectoría de Santa Teresa.
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Procesiones del Cuarto Domingo de Cuaresma
Para el domingo se espera la salida de la procesión de Jesús Nazareno de Trujillo de la Parroquia Inmaculada Concepción, en el municipio de Villa Nueva. Además, fieles llevarán en hombros la procesión infantil de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores en este municipio durante la mañana.
Se tiene prevista la salida del cortejo procesional de Jesús Nazareno Justo Juez, la procesión de Jesús Nazareno Redentor del Mundo, la procesión de Jesús Nazareno del Dulce Nombre, la procesión de Jesús Nazareno del Divino Auxilio y el cortejo de Jesús Nazareno de la Misericordia durante la tarde de la jornada dominical.
Autoridades de tránsito recomendaron que, ante estas actividades, los conductores tomen rutas alternas. Instaron a planificar recorridos, debido a los cierres temporales de calles que se realizarán durante el paso de los cortejos procesionales.
Asimismo, los organizadores dijeron que se espera una importante afluencia de fieles y turistas, como cada año en estas manifestaciones religiosas y culturales, que forman parte del patrimonio guatemalteco.
Con información del periodista Ángel Oliva de Emisoras Unidas 89.7 FM.