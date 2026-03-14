 Multiple choque ruta Palín-Escuintla km. 53 HOY 14 de marzo
Nacionales

Múltiple choque causa al menos tres muertos en la autopista Palín Escuintla

El accidente causa el bloqueo de la pista con dirección de Escuintla hacia el departamento de Guatemala.

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El accidente involucra varios vehiculos del transporte pesado y otros automotores., Captura de pantalla.
El accidente involucra varios vehiculos del transporte pesado y otros automotores. / FOTO: Captura de pantalla.

Por lo menos cinco vehículos chocaron entre si en el kilómetro 53 de la Autopista Palín - Escuintla, durante la mañana de este sábado, 14 de marzo de 2026. Medios locales contabilizaron por lo menos tres personas fallecidas, entre ellas un motorista que fue atropellado en el percance.

El vocero de la Unidad de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial-CIV), Ruben Darío Jor Max, confirmó el accidente y que el mismo causa congestionamiento en el sentido de Escuintla hacia el departamento de Guatemala.

Jor Max aseguró que brigadas de Provial-CIV ya se encuentran en el lugar del accidente, al igual que personal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Imágenes desde el lugar del percance mostraron que en el accidente hay por lo menos cuatro vehículos del transporte pesado, una motocicleta y un carro tipo agrícola.

Caos en la Autopista Palín Escuintla

Testigos en el lugar del accidente dijeron haber visto que un vehículo de carga se pasó al carril contrario y eso causó la tragedia en el kilómetro 53 de la autopista Palín Escuintla.

Según las fotos compartidas en el área del accidente, el percance también causa tránsito lento en el sentido hacia Escuintla, por los curiosos que pasan observando la tragedia.

Cabe resaltar que en el asfalto quedaron líquidos derramados, que posiblemente sean combustible. Una plataforma que transportaba sacos con distintos contenidos también dejó caer su mercadería.

En el tramo afectado también se pueden observar piezas de vehículos en el suelo, pedazos de madera, tarimas de madera, piedras y señales de daños por el metal de los vehículos involucrados.

En el tramo afectado también se pueden observar piezas de vehículos en el suelo, pedazos de madera, tarimas de madera, piedras y señales de daños por el metal de los vehículos involucrados.

Videos del lugar del accidente también mostraron un picop en la carretera y un camión blanco que quedó con la cabina totalmente destruida.

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