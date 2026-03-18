Irán amenaza con atacar infraestructura de combustible, energía y gas

El Ejército de Irán amenazó este miércoles con atacar "a la primera oportunidad" infraestructura de energía, gas y combustible vinculadas a EE. UU. e Israel en la región si son atacadas sus infraestructuras, tras los recientes ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones gasistas en el sur de Irán.
"Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo", dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, a través de la agencia de noticias Fars.
El Ejército apuntó que considera "legítimo" atacar "la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen" y subrayó que tomará "represalias contundentes a la primera oportunidad".
Israel y EE. UU. atacaron este miércoles instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, costa sur, según informó la agencia iraní Tasnim.
El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad no identificado de Busher, la ciudad en la que se encuentra la refinería.
El episodio más relevante de ataques a infraestructuras energéticas se produjo el pasado 14 de marzo, cuando EE. UU. bombardeó objetivos militares en la isla iraní de Jarg, considerada el corazón de la industria petrolera del país y punto donde se almacena el 90 % del crudo que Irán exporta al mundo.
Tras aquellos ataques, Irán amenazó entonces con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con EE. UU." en Oriente Medio si sus propias instalaciones energéticas vuelven a ser atacadas.
Irán confirma muerte de su ministro de Inteligencia
Al mismo tiempo, este miércoles el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, confirmó la muerte del ministro de Inteligencia del país, Ismail Jatib, en un bombardeo, y dijo que, tanto esta como la de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y la del exministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, les dejan "desconsolados".
El presidente lamentó las muertes y ofreció las condolencias por estas y otras muertes de comandantes y altos cargos en los recientes ataques de Israel y EE. UU., y aseguró que a pesar de ellas no se detendrán pues su camino "continuará con más fuerza que nunca".
El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, había informado esta mañana del asesinato del ministro de Inteligencia iraní en un bombardeo anoche.
*Con información de EFE