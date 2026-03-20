¿Redes sociales están haciendo infelices a los jóvenes?

Desde su aparición en las primeras décadas del siglo XXI, las redes sociales se han consolidado como una de las principales herramientas de comunicación, información y socialización para miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, nuevas investigaciones advierten que su uso excesivo podría estar afectando negativamente la felicidad y el bienestar emocional de las generaciones más jóvenes.
Un estudio elaborado por la Universidad de Oxford, que acompaña la publicación del Índice Mundial de la Felicidad de este año, señala que existe una relación entre el uso intensivo de redes sociales y una disminución en la satisfacción con la vida, especialmente entre jóvenes de países angloparlantes y Europa occidental.
Caída en la percepción de bienestar
De acuerdo con la investigación, las evaluaciones de vida de personas menores de 25 años en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han registrado una disminución notable durante la última década. En algunos casos, la caída alcanza casi un punto en una escala de satisfacción que va del 0 al 10.
Este descenso contrasta con la tendencia observada en otras regiones del mundo, donde el bienestar promedio entre los jóvenes ha mostrado un leve aumento en el mismo periodo.
Más tiempo en redes, menor satisfacción
El informe destaca que los adolescentes que pasan más tiempo en redes sociales tienden a reportar niveles más bajos de bienestar en comparación con quienes limitan su uso diario. Los jóvenes que utilizan estas plataformas durante menos de una hora al día presentan, en promedio, mejores evaluaciones de su calidad de vida.
Sin embargo, la realidad muestra que los adolescentes dedican alrededor de 2.5 horas diarias a navegar en redes sociales, lo que los coloca en un grupo con mayor riesgo de experimentar efectos negativos en su salud emocional.
Los investigadores advierten que, aunque existe una correlación entre el uso intensivo de redes sociales y la disminución del bienestar, esta relación no puede explicarse únicamente por el tiempo frente a la pantalla. Factores como la calidad de las relaciones sociales, el sentido de pertenencia y las condiciones económicas también influyen de manera significativa en la percepción de felicidad.
Los expertos coinciden en que se requieren estudios más profundos y a largo plazo para comprender con mayor precisión cómo interactúan estos elementos y qué medidas podrían ayudar a reducir el impacto negativo en las nuevas generaciones.
El debate sobre el papel de las redes sociales en la salud mental continúa creciendo a medida que estas plataformas se vuelven cada vez más influyentes en la vida cotidiana, especialmente entre niños y adolescentes.