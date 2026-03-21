 Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump
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Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump

Nacido en Nueva York en 1944, Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013.

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Fotografía de archivo del exfiscal especial Robert Mueller y exdirector del FBI, EFE/Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo del exfiscal especial Robert Mueller y exdirector del FBI / FOTO: EFE/Jim Lo Scalzo

Robert Mueller, el exdirector del FBI que lideró la histórica investigación sobre la supuesta intromisión del Gobierno ruso en la campaña del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, para las presidenciales de 2016 falleció a los 81 años, según informó su familia este sábado.

Sus familiares ya habían informado el año pasado que Mueller había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

Con profunda tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Bob anoche", explicó su familia en un comunicado.

Nacido en Nueva York en 1944, Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013.

Destacada carrera

Tras una destacada carrera como fiscal, Robert Mueller llegó al cargo una semana antes de los atentados del Atentados del 11 de septiembre de 2001.

Después de esos ataques, además de modernizar la estructura de la agencia, durante su mandato varios de sus operativos fueron de los primeros en denunciar los abusos cometidos en las prisiones secretas establecidas por la Agencia Central de Inteligencia en distintas partes del mundo.

Su nombre volvió a estar bajo todos los focos cuando, en mayo de 2017, fue nombrado como fiscal especial por el Departamento de Justica para investigar a Trump por las supuestas interacciones con una trama rusa para ayudar al republicano a ganar las presidenciales en las que se había impuesto seis meses antes.

Finalmente, su investigación determinó que Rusia llevó a cabo una amplia campaña de injerencia en 2016, incluida desinformación en redes sociales, hackeo y filtración de correos de políticos demócratas, pero no estableció ninguna conspiración con la campaña del presidente estadounidense.

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