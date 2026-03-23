 Honduras aplica modalidad de trabajo en casa por aumento del precio de los combustibles
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Honduras aplica modalidad de trabajo en casa por aumento del precio de los combustibles

La modalidad del denominado teletrabajo regirá durante quince días con el "personal no esencial".

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En las últimas semanas se ha registrado un repunte de los precios de los combustibles., Foto EFE
En las últimas semanas se ha registrado un repunte de los precios de los combustibles. / FOTO: Foto EFE

El Gobierno de Honduras anunció este lunes 23. de marzoque, a partir del martes, los empleados públicos trabajarán desde su casa, como una medida para ahorrar combustibles, ante el alza acelerada del precio que están sufriendo a raíz de la guerra en el Medio Oriente.

La modalidad del denominado teletrabajo regirá durante quince días con el "personal no esencial" que identificarán las oficinas de Recursos Humanos de cada institución, con el objetivo de reducir la movilidad de personas, el tráfico de vehículos y el consumo de carburantes, dijo a los periodistas el secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta.

La disposición gubernamental no se aplicará en instituciones en materia de seguridad y servicios indispensables -entre los que se incluye el de la salud- y habrá un seguimiento para garantizar la atención al público, agregó.

Argueta señaló que el Gobierno coordina acciones con la empresa privada y el sistema educativo para ejecutar acciones similares orientadas a reducir el impacto en los carburantes por la guerra en el Medio Oriente desde hace tres semanas.

Los empleados del sector público, que superan los 200.000, no trabajarán durante la Semana Santa por un asueto parcial que tradicionalmente concede el Gobierno para fomentar el turismo interno, sector que, según empresarios, podría mermar este año por el alto costo de los combustibles.

Además de los combustibles muchos productos y servicios también están aumentando de precio, según denuncias de los mismos consumidores hondureños.

Este lunes el costo de la gasolina regular se elevó a 4 dólares el galón (3,8 litros), mientras que el de superior llegó a 4,54 dólares y el diesel a 4,07.

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EFE

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